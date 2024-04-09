Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Под удар ВСУ попала Графовка в Краснояружском районе. Село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи.
По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте происшествия работают аварийные службы: специалисты уже приступили к ликвидации последствий.
Отметим, что эта атака стала первой за 9 апреля, о которой сообщил глава региона на своей странице в соцсетях. Однако ночью в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность: при этом звуков взрывов жители не слышали, последствий также не было.