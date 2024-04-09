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Published Сегодня, 14:32

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ВСУ атаковали дроном-камикадзе Графовку в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект

9 апреля 2024, 14:32
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Графовку в Белгородской области

Под ударом оказалось село в Краснояружском районе. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под удар ВСУ попала Графовка в Краснояружском районе. Село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи.

По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте происшествия работают аварийные службы: специалисты уже приступили к ликвидации последствий.

Отметим, что эта атака стала первой за 9 апреля, о которой сообщил глава региона на своей странице в соцсетях. Однако ночью в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность: при этом звуков взрывов жители не слышали, последствий также не было.

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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Взрыв#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Графовка#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Александра Склярова#Инфраструктурный объект
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