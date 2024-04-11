Долетело даже до Мордовии: БПЛА этой ночью пытались атаковать не только Белгородчину

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Минувшей ночью над территорией России сбили 12 украинских беспилотников. Десять БПЛА противника перехвачены и уничтожены над областями Черноземья.
Три беспилотника сбиты над Курской областью, три — над Тамбовской, два — над Белгородской, по одному — над Брянской и Липецкой областями. Ещё два БПЛА уничтожили над Республикой Мордовия.
Известно, что в Липецкой области БПЛА упал на терапевтический корпус Добринской центральной райбольницы. Учреждение находится на стадии строительства. На территории возник пожар, его потушили. Обошлось без пострадавших.
В Курской области беспилотники сбили над Фатежским районом. В муниципалитете никто не пострадал. Разрушений нет.