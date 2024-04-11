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Published Сегодня, 07:28

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Беспилотник

Долетело даже до Мордовии: БПЛА этой ночью пытались атаковать не только Белгородчину

11 апреля 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ПВО уничтожила 12 беспилотников над шестью регионами России

Два БПЛА уничтожили над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.

Минувшей ночью над территорией России сбили 12 украинских беспилотников. Десять БПЛА противника перехвачены и уничтожены над областями Черноземья.

Три беспилотника сбиты над Курской областью, три — над Тамбовской, два — над Белгородской, по одному — над Брянской и Липецкой областями. Ещё два БПЛА уничтожили над Республикой Мордовия.

Известно, что в Липецкой области БПЛА упал на терапевтический корпус Добринской центральной райбольницы. Учреждение находится на стадии строительства. На территории возник пожар, его потушили. Обошлось без пострадавших.

В Курской области беспилотники сбили над Фатежским районом. В муниципалитете никто не пострадал. Разрушений нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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