«Тор» уничтожил беспилотники-разведчики на подлёте к Белгородской области

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Расчёт зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожил на границе Белгородской области украинские беспилотники-разведчики.
Приближающиеся к приграничным населённым пунктам Белгородской области БПЛА российские военнослужащие смогли обнаружить с помощью радиолокационной станции кругового обзора.
В Минобороны РФ отметили, что подобные БПЛА противник использовал для корректировки и наведения целей украинской артиллерии.
Отметим, что 7 апреля Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которых погибла одна девушка, ещё несколько человек пострадали. В другом приграничном регионе — в Брянской области — заметили реактивный беспилотник британского производства.