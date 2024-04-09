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«Тор» уничтожил беспилотники-разведчики на подлёте к Белгородской области

«Тор» уничтожил беспилотники-разведчики на подлёте к Белгородской области

9 апреля 2024, 06:20
Фото: 1MI
БПЛА удалось заметить с помощью радиолокационной станции кругового обзора, а уничтожить — с помощью расчёта зенитно-ракетного комплекса. Подробности РИА «Новости» сообщили в Минобороны РФ.

Расчёт зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожил на границе Белгородской области украинские беспилотники-разведчики.

Приближающиеся к приграничным населённым пунктам Белгородской области БПЛА российские военнослужащие смогли обнаружить с помощью радиолокационной станции кругового обзора.

В Минобороны РФ отметили, что подобные БПЛА противник использовал для корректировки и наведения целей украинской артиллерии.

Отметим, что 7 апреля Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которых погибла одна девушка, ещё несколько человек пострадали. В другом приграничном регионе — в Брянской области — заметили реактивный беспилотник британского производства.

Стало известно о последствиях массированной атаки БПЛА на Белгородскую область
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Александра Склярова#БПЛА
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