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Беспилотник

«Фонарь»: беспилотник врезался в здание в Белгороде, есть пострадавшие

12 апреля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
В Сети уточняют, что происшествие случилось в районе парка Памяти. Официальной информации пока не поступало.

В Белгороде беспилотник врезался в здание, пишет «Фонарь». По информации источника, есть двое пострадавших. Происшествие случилось около 09:30. Другие источники в Сети уточняют, что произошло это в районе парка Памяти.

Официальной информации о случившемся не было.

Напомним, что в Белгородской области продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Её объявили в районе девяти часов утра.

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Красное в Шебекинском горокруге. Повреждены три частных дома.

Три дома белгородцев попали под обстрел ВСУ
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