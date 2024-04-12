«Фонарь»: беспилотник врезался в здание в Белгороде, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Белгороде беспилотник врезался в здание, пишет «Фонарь». По информации источника, есть двое пострадавших. Происшествие случилось около 09:30. Другие источники в Сети уточняют, что произошло это в районе парка Памяти.
Официальной информации о случившемся не было.
Напомним, что в Белгородской области продолжает действовать опасность атаки БПЛА. Её объявили в районе девяти часов утра.
Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Красное в Шебекинском горокруге. Повреждены три частных дома.