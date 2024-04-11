Три дома белгородцев попали под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
ВСУ 11 апреля обстреляли Красное в Шебекинском горокруге. Последствия есть в трёх частных домах. В них выбиты окна, посечены фасады и крыши. Кроме того, есть разрушения в двух хозпостройках.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход.
Шебекинский горокруг находился под ударом ВСУ и накануне. В Вознесеновке упал и взорвался дрон-камикадзе — разрушения были на коммерческом объекте и в двух авто. В Ленинском ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. Повреждены два дома и машина.