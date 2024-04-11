Три дома белгородцев попали под обстрел ВСУ

Шебекинский горокруг находился под ударом ВСУ и накануне. В Вознесеновке упал и взорвался дрон-камикадзе — разрушения были на коммерческом объекте и в двух авто. В Ленинском ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. Повреждены два дома и машина.