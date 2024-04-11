Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Разрушения после обстрела, фото тематическое

Три дома белгородцев попали под обстрел ВСУ

11 апреля 2024, 10:24
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

ВСУ обстреляли Красное в Белгородской области

В домах выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Есть разрушения в хозпостройках. На месте происшествия продолжается подомовой обход, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 11 апреля обстреляли Красное в Шебекинском горокруге. Последствия есть в трёх частных домах. В них выбиты окна, посечены фасады и крыши. Кроме того, есть разрушения в двух хозпостройках.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход.

Шебекинский горокруг находился под ударом ВСУ и накануне. В Вознесеновке упал и взорвался дрон-камикадзе — разрушения были на коммерческом объекте и в двух авто. В Ленинском ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. Повреждены два дома и машина.

Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрушения и двое раненых: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?В белгородском приграничье от обстрелов ВСУ пострадал памятник советским воинамЖенщина и ребёнок погибли в результате обстрела приграничья, ещё три человека ранены
#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Красное#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород
Сегодня, 11:56
«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах
Сегодня, 12:10
Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?
Сегодня, 13:02
Небо в клеточку: топ белгородских «сидельцев» и претендентов на тюремный срок
Сегодня, 08:11
В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой
Сегодня, 11:17
Ранен человек, повреждены 10 домов и семь авто — последствия атак на Белгородчину
Сегодня, 12:53
"