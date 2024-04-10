Разрушения и двое раненых: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?

В результате работы системы ПВО повреждения зафиксировали в семи населённых пунктах: в Дубовом — в одном частном доме, семи квартирах в двух МКД, одной надворной постройке, административном здании и одном авто, в Таврово — в одном соцобъекте, надворной постройке и машине, в Майском — в постройке и авто, в Разумном — в трёх авто, в Никольском — в одном домовладении и одной постройке. Также в Беловском, Комсомольском и Новосадовом разрушения получили по одному частному дому. Обошлось без пострадавших.