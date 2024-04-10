Разрушения и двое раненых: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Два дрона атаковали автобус и микроавтобус, движущиеся по дороге между сёлами Шамино и Архангельское в Шебекинском округе, из-за чего пострадали женщина и мужчина. У первой диагностировали поверхностную рану ноги, у второго — множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясницы. Сейчас они проходят лечение дома.
В транспорте выбиты окна, повреждены кузова и крыши. В селе Архангельское также повреждены грузовик и парковка на территории сельскохозяйственного предприятия.
В посёлке Красное осколками посекло заборы двух частных домов и одну постройку, в селе Нежеголь — молоковоз и один частный дом. В Шебекино после сброса взрывных устройств загорелись два авто. В Муроме беспилотник сбросил одно взрывное устройство, упал FPV-дрон.
По селу Журавлёвка в Белгородском районе ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, а БПЛА сбросили на территории четыре взрывных устройства. Над сёлами Ближнее, Беловское и Головино сбили по одному беспилотнику. Ни в одном из населённых пунктов последствий нет.
В результате работы системы ПВО повреждения зафиксировали в семи населённых пунктах: в Дубовом — в одном частном доме, семи квартирах в двух МКД, одной надворной постройке, административном здании и одном авто, в Таврово — в одном соцобъекте, надворной постройке и машине, в Майском — в постройке и авто, в Разумном — в трёх авто, в Никольском — в одном домовладении и одной постройке. Также в Беловском, Комсомольском и Новосадовом разрушения получили по одному частному дому. Обошлось без пострадавших.
В Краснояружском районе дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Графовка, девять артиллерийских снарядов упали в селе Репяховка, ещё четыре миномётных — в селе Поповка, из-за чего повреждения получила ЛЭП.
Село Тишанка Волоконовского района ВСУ атаковали пятью снарядами: повреждены дом, газопровод и ЛЭП. Прилёт ещё четырёх снарядов зафиксировали в селе Долгое Валуйского округа. Там же обнаружили два дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.
Село Цаповка Борисовского района атаковали ещё одним дроном и одним БПЛА. Повреждения получило одно авто, среди мирных жителей никто не пострадал.
Кроме того, ВСУ продолжают бить по Грайворонскому округу: в селе Пороз зафиксировали 11 прилётов, а в селе Новостроевка-Вторая БПЛА сбросил одно взрывное устройство. Пострадавших нет, но в одном из домов выбиты окна и повреждена крыша.