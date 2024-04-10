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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Обстрел

Разрушения и двое раненых: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?

10 апреля 2024, 12:07
Фото: 1MI
Обстрел

За день ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 раз

За минувшие сутки под огнём оказались семь районов Белгородской области. Всего по населённым пунктам региона ударили более 50 раз. Есть пострадавшие и разрушения. Подробности обстрелов сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Два дрона атаковали автобус и микроавтобус, движущиеся по дороге между сёлами Шамино и Архангельское в Шебекинском округе, из-за чего пострадали женщина и мужчина. У первой диагностировали поверхностную рану ноги, у второго — множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясницы. Сейчас они проходят лечение дома.

В транспорте выбиты окна, повреждены кузова и крыши. В селе Архангельское также повреждены грузовик и парковка на территории сельскохозяйственного предприятия.

В посёлке Красное осколками посекло заборы двух частных домов и одну постройку, в селе Нежеголь — молоковоз и один частный дом. В Шебекино после сброса взрывных устройств загорелись два авто. В Муроме беспилотник сбросил одно взрывное устройство, упал FPV-дрон.

Три дрона-камикадзе атаковали белгородское приграничье. Есть пострадавшие
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По селу Журавлёвка в Белгородском районе ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, а БПЛА сбросили на территории четыре взрывных устройства. Над сёлами Ближнее, Беловское и Головино сбили по одному беспилотнику. Ни в одном из населённых пунктов последствий нет.

В результате работы системы ПВО повреждения зафиксировали в семи населённых пунктах: в Дубовом — в одном частном доме, семи квартирах в двух МКД, одной надворной постройке, административном здании и одном авто, в Таврово — в одном соцобъекте, надворной постройке и машине, в Майском — в постройке и авто, в Разумном — в трёх авто, в Никольском — в одном домовладении и одной постройке. Также в Беловском, Комсомольском и Новосадовом разрушения получили по одному частному дому. Обошлось без пострадавших.

В Краснояружском районе дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Графовка, девять артиллерийских снарядов упали в селе Репяховка, ещё четыре миномётных — в селе Поповка, из-за чего повреждения получила ЛЭП.

Село Тишанка Волоконовского района ВСУ атаковали пятью снарядами: повреждены дом, газопровод и ЛЭП. Прилёт ещё четырёх снарядов зафиксировали в селе Долгое Валуйского округа. Там же обнаружили два дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

Село Цаповка Борисовского района атаковали ещё одним дроном и одним БПЛА. Повреждения получило одно авто, среди мирных жителей никто не пострадал.

Кроме того, ВСУ продолжают бить по Грайворонскому округу: в селе Пороз зафиксировали 11 прилётов, а в селе Новостроевка-Вторая БПЛА сбросил одно взрывное устройство. Пострадавших нет, но в одном из домов выбиты окна и повреждена крыша.

Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
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