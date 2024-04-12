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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

Беспилотник

Атаки не заканчиваются: в Белгородской области сбили ещё три беспилотника

12 апреля 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Белгородской области сбили три беспилотника

ПВО сработала в районе 13:00. Ранее один из беспилотников врезался в административное здание в Белгороде, произошёл взрыв. Ранены два человека.

В Белгородской области сбили ещё три беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ. По информации военного ведомства, ПВО сработала примерно в 13:00.

Это не первая атака ВСУ на регион 12 апреля. Минувшей ночью в Белгородской области сбили один беспилотник. О последствиях не сообщалось.

Утром ПВО, по информации губернатора, сбила четыре беспилотника. Пятый посадили с помощью средств РЭБ, в результате загорелась сухая трава на окраине Белгорода. Шестой БПЛА врезался в административное здание. Ранены два человека, один из них — один из руководителей муниципального коммунального предприятия. Повреждения есть в двух частных домах и четырёх авто.

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