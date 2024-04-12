Атаки не заканчиваются: в Белгородской области сбили ещё три беспилотника

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Белгородской области сбили ещё три беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ. По информации военного ведомства, ПВО сработала примерно в 13:00.
Это не первая атака ВСУ на регион 12 апреля. Минувшей ночью в Белгородской области сбили один беспилотник. О последствиях не сообщалось.
Утром ПВО, по информации губернатора, сбила четыре беспилотника. Пятый посадили с помощью средств РЭБ, в результате загорелась сухая трава на окраине Белгорода. Шестой БПЛА врезался в административное здание. Ранены два человека, один из них — один из руководителей муниципального коммунального предприятия. Повреждения есть в двух частных домах и четырёх авто.