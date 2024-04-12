Атаки не заканчиваются: в Белгородской области сбили ещё три беспилотника

Утром ПВО, по информации губернатора, сбила четыре беспилотника. Пятый посадили с помощью средств РЭБ, в результате загорелась сухая трава на окраине Белгорода. Шестой БПЛА врезался в административное здание. Ранены два человека, один из них — один из руководителей муниципального коммунального предприятия. Повреждения есть в двух частных домах и четырёх авто.