Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Скорая помощь

Гладков подтвердил информацию о пострадавших при взрыве в Белгороде

12 апреля 2024, 08:22
Фото: 1MI
Скорая помощь

Двое мужчин пострадали при атаке БПЛА в Белгороде

Беспилотник врезался в здание одного из предприятий. Ранены двое мужчин, их уже отправили в областную больницу. Повреждён фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде утром 12 апреля беспилотник врезался в здание одного из предприятий. Произошёл взрыв. Информацию, ранее появившуюся в Сети, подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

От осколков пострадали двое мужчин. У одного — ранение ноги, у второго — ранения руки и ноги. Мужчин отвезли в областную больницу.

Что касается разрушений, повреждён фасад здания. На месте работают оперативные службы.

В Сети ранее сообщили, что происшествие случилось в районе 09:30 около парка Памяти.

По информации Минобороны РФ, примерно в 10:00 над Белгородской областью сбили пять беспилотников. Ещё один уничтожили минувшей ночью.

«Фонарь»: беспилотник врезался в здание в Белгороде, есть пострадавшие
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде после долгой паузы вновь было громко: раздалось несколько взрывовМоменты взрывов при обстреле Белгорода попали на видеоВСУ атаковали грузовик FPV-дроном под Белгородом, произошёл взрыв
#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Беспилотник#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?
Сегодня, 09:32
Белгородцы массово требуют выплат из-за обстрелов. Что отвечает оперштаб?
Сегодня, 08:03
«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 26 новых объектов связи
Сегодня, 09:00
Как выбрать школу для ребёнка в первый класс
Сегодня, 08:31
Целил в кабину, но промахнулся: стали известны подробности атаки дрона-камикадзе
Сегодня, 08:37
Будут ли в школах Белгорода проводить последние звонки?
Сегодня, 09:52
"