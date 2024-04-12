Гладков подтвердил информацию о пострадавших при взрыве в Белгороде

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Белгороде утром 12 апреля беспилотник врезался в здание одного из предприятий. Произошёл взрыв. Информацию, ранее появившуюся в Сети, подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
От осколков пострадали двое мужчин. У одного — ранение ноги, у второго — ранения руки и ноги. Мужчин отвезли в областную больницу.
Что касается разрушений, повреждён фасад здания. На месте работают оперативные службы.
В Сети ранее сообщили, что происшествие случилось в районе 09:30 около парка Памяти.
По информации Минобороны РФ, примерно в 10:00 над Белгородской областью сбили пять беспилотников. Ещё один уничтожили минувшей ночью.