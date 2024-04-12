Гладков подтвердил информацию о пострадавших при взрыве в Белгороде

Двое мужчин пострадали при атаке БПЛА в Белгороде

Беспилотник врезался в здание одного из предприятий. Ранены двое мужчин, их уже отправили в областную больницу. Повреждён фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.