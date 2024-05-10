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Published Сегодня, 06:59

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Следы в небе после громких звуков над Белгородом и объявления ракетной опасности

Гладков ответил, с чем была связана ракетная опасность и громкие звуки в Белгороде

10 мая 2024, 06:59
Фото: Bel.ru
Следы в небе после громких звуков над Белгородом и объявления ракетной опасности

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

На подлёте к столице региона сбито две воздушные цели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется: предварительно — без пострадавших.
Сюжет
Пво

В Белгороде и Белгородском районе утром 10 мая сработала система ПВО. Сбито две воздушные цели на подлёте к столице региона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Информация уточняется.

Ракетную опасность в Белгороде и районе объявили в 09:19. На фоне воющей сирены раздались громкие звуки, в небе остались характерные для работы ПВО следы. Отбой ракетной опасности объявили в 09:30.

За день это уже вторая РО в Белгороде и Белгородском районе. Первую объявляли после полуночи.

Кроме того, минувшей ночью в Белгородской области сбили украинский беспилотник. Ещё два БПЛА самолётного типа ПВО уничтожила в регионе в районе девяти часов утра, сообщили в Минобороны РФ.

В Белгороде было громко после объявления ракетной опасности
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Работа ПВО
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