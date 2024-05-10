Гладков ответил, с чем была связана ракетная опасность и громкие звуки в Белгороде

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В Белгороде и Белгородском районе утром 10 мая сработала система ПВО. Сбито две воздушные цели на подлёте к столице региона.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Информация уточняется.
Ракетную опасность в Белгороде и районе объявили в 09:19. На фоне воющей сирены раздались громкие звуки, в небе остались характерные для работы ПВО следы. Отбой ракетной опасности объявили в 09:30.
За день это уже вторая РО в Белгороде и Белгородском районе. Первую объявляли после полуночи.
Кроме того, минувшей ночью в Белгородской области сбили украинский беспилотник. Ещё два БПЛА самолётного типа ПВО уничтожила в регионе в районе девяти часов утра, сообщили в Минобороны РФ.