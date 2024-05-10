Не подходите к окнам: ракетную опасность объявили в Белгороде

Напомним, что в День Победы ракетную опасность объявляли четыре раза. Угроза оправдалась после третьего предупреждения: в районе четырёх часов утра ВСУ атаковали Белгород и район из РСЗО «Вампир». Ранены 11 человек, есть разрушения в квартирах, повреждены машины.