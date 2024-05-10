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Posted Сегодня, 21:29

Published Сегодня, 21:29

Modified Сегодня, 21:32

Updated Сегодня, 21:32

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Не подходите к окнам: ракетную опасность объявили в Белгороде

9 мая 2024, 21:29
Фото: Bel.ru

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Сирена вновь завыла после полуночи. Взрывов не прозвучало.

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Предупреждение местные жители получили после полуночи 10 мая.

В городе выла сирена. Взрывов не прозвучало. В 00:30 объявили отбой.

Напомним, что в День Победы ракетную опасность объявляли четыре раза. Угроза оправдалась после третьего предупреждения: в районе четырёх часов утра ВСУ атаковали Белгород и район из РСЗО «Вампир». Ранены 11 человек, есть разрушения в квартирах, повреждены машины.

Помимо этого, 9 мая в результате обстрела в Новой Таволжанке погибла женщина.

В результате обстрела ВСУ 9 мая погибла ещё одна жительница приграничья
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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