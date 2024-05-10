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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Следы в небе после громких звуков над Белгородом

В Белгороде было громко после объявления ракетной опасности

10 мая 2024, 06:34
Фото: Bel.ru
Следы в небе после громких звуков над Белгородом

В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность

В небе остались следы после громких звуков. Информации о последствиях на земле пока нет.

В Белгороде и Белгородском районе утром 10 мая было неспокойно. В 09:19 МЧС объявило ракетную опасность.

После этого над городом раздались громкие звуки. В небе остались характерные для работы ПВО следы.

Есть ли последствия на земле, точно не известно. В соцсетях информации от очевидцев нет, комментариев от официальных лиц тоже пока не поступало.

Отбой ракетной опасности объявили в 09:30.

Напомним, что РО действовала и минувшей ночью. Предупреждение об угрозе белгородцам поступило после полуночи. Информации о последствиях не было.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над Белгородской области ПВО уничтожила один беспилотник.

Следы в небе после громких звуков над Белгородом и объявления ракетной опасности Следы в небе после громких звуков над Белгородом и объявления ракетной опасности
Следы в небе после громких звуков над Белгородом и объявления ракетной опасностиСледы в небе после громких звуков над Белгородом и объявления ракетной опасности
Следы в небе после громких звуков над Белгородом и объявления ракетной опасности
Фото: Bel.ru
ВСУ минувшей ночью пытались атаковать не только Белгородскую область
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Следы в небе#В Белгороде громко#Ракетная опасность
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