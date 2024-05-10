В Белгороде было громко после объявления ракетной опасности

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В Белгороде и Белгородском районе утром 10 мая было неспокойно. В 09:19 МЧС объявило ракетную опасность.
После этого над городом раздались громкие звуки. В небе остались характерные для работы ПВО следы.
Есть ли последствия на земле, точно не известно. В соцсетях информации от очевидцев нет, комментариев от официальных лиц тоже пока не поступало.
Отбой ракетной опасности объявили в 09:30.
Напомним, что РО действовала и минувшей ночью. Предупреждение об угрозе белгородцам поступило после полуночи. Информации о последствиях не было.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над Белгородской области ПВО уничтожила один беспилотник.