ВСУ минувшей ночью пытались атаковать не только Белгородскую область

Где именно сработала ПВО в Белгородской области, не уточняется. Второй беспилотник сбили в Подольске: на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин. В Брянской области три беспилотника уничтожены над Трубчевским районом. Обошлось без последствий, заявил местный губернатор Александр Богомаз.