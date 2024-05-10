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Беспилотники

ВСУ минувшей ночью пытались атаковать не только Белгородскую область

10 мая 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Минобороны: ПВО уничтожила пять беспилотников над регионами РФ

Беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Московской областях. Кроме того, ещё один БПЛА посадили в Курской области. В Калужской области беспилотник упал на территории одного из предприятий, произошёл пожар.
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Пво

Прошедшей ночью ВСУ пытались атаковать беспилотниками несколько регионов РФ. ПВО в итоге уничтожила один беспилотник в Белгородской области, ещё один — в Подмосковье, три — в Брянской области.

Где именно сработала ПВО в Белгородской области, не уточняется. Второй беспилотник сбили в Подольске: на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин. В Брянской области три беспилотника уничтожены над Трубчевским районом. Обошлось без последствий, заявил местный губернатор Александр Богомаз.

ВСУ ночью также пытались атаковать соседнюю Курскую область. По информации губернатора Романа Старовойта, в Кореневском районе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотник самолётного типа, он взорвался на земле. Пострадавших и разрушений в этом случае нет.

Вместе с тем ВСУ атаковали ночью посёлок Тёткино. Три дома загорелись после сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронов-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Пожар возник и на одном из предприятий в Дзержинском районе Калужской области. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, к происшествию привело падение беспилотника. Пожар уже ликвидирован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Добавим, что в Белгородской области минувшей ночью объявляли ракетную опасность. Взрывов не прозвучало, о возможных последствиях не сообщалось.

Не подходите к окнам: ракетную опасность объявили в Белгороде
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