За антидроновую защиту Белгородская область заняла первое место премии «Умный город»

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Вчера, 26 апреля, в Железноводске состоялась церемония награждения второй национальной премии «Умный город». Белгородскую область наградили золотым дипломом победителя в номинации «Беспилотные авиационные системы» с проектом «Развитие АПК „Безопасный город“ по антидроновой защите региона».
Также Белгородская область стала серебряным призёром в номинациях «Экология» за цифровую платформу «Добропчёл» и «Геоинформационные технологии» за цифровую модернизацию программы учёта земельных и имущественных отношений.
Кроме того, региону вручили дипломы финалистов за систему управления энергетическими ресурсами, за лучший выставочный стенд и за систему образовательных услуг «Виртуальная школа».
Всего оргкомитет рассмотрел более 650 проектов, представленных 89 субъектами России.