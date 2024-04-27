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Дрон

За антидроновую защиту Белгородская область заняла первое место премии «Умный город»

27 апреля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

Белгородская область получила награды в общероссийской премии «Умный город»

Регионы России приняли участие во второй национальной премии «Умный город». Белгородская область получила три диплома, два вторых места и одно первое. Подробности сообщили в областном правительстве.

Вчера, 26 апреля, в Железноводске состоялась церемония награждения второй национальной премии «Умный город». Белгородскую область наградили золотым дипломом победителя в номинации «Беспилотные авиационные системы» с проектом «Развитие АПК „Безопасный город“ по антидроновой защите региона».

Также Белгородская область стала серебряным призёром в номинациях «Экология» за цифровую платформу «Добропчёл» и «Геоинформационные технологии» за цифровую модернизацию программы учёта земельных и имущественных отношений.

Кроме того, региону вручили дипломы финалистов за систему управления энергетическими ресурсами, за лучший выставочный стенд и за систему образовательных услуг «Виртуальная школа».

Всего оргкомитет рассмотрел более 650 проектов, представленных 89 субъектами России.

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