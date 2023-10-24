«Умный город»? Астролог прочтёт лекцию в научно-просветительском проекте в Белгороде

Posted 24 октября, 13:57
Published 24 октября, 13:57
Modified 24 октября, 13:59
Updated 24 октября, 13:59
Одним из лекторов «научно-просветительского проекта» библиотеки числится астролог Евгения Глушенкова. Согласно данным с её странички в соцсетях, в профессию она пришла не так давно — в 2021 году. За один часовой сеанс по видеосвязи девушка берёт пять тысяч рублей.
К астрологии можно относиться как угодно, но то, что с её помощью можно прояснить многие моменты жизни — это совершенно точно. И я знаю, о чём говорю. Поэтому ваше отношение неважно. Важно — найти ответы.
Евгения Глушенкова, страница во «ВКонтакте»
Как Бел.Ру рассказала сама Евгения Глушенкова, с белгородцами на лекции она хочет поделиться рядом знаний. Например, в планах у девушки выяснить, «у кого как с энергией с точки зрения физических ощущений», а затем рассказать, как с помощью знания своей натальной карты можно влиять на её (энергии) уровень. Пообещала астролог поведать это всё «на понятном человеческом языке без специфической терминологии».
Планирую рассказать, как мы используем её [астрологию] в своей жизни неосознанно, даже будучи скептиком. И почему круто использовать её уже осознанно, делая свою жизнь ярче.
Евгения Глушенкова
К слову о скептиках: в мировом научном сообществе гороскопы не признают. Более того, такие популяризаторы науки, как астроном Владимир Сурдин и биолог Александр Панчин, открыто называют астрологию лженаукой. По сей день нет ни одного подтверждённого конкретными результатами исследования, которое доказывало бы действенность астрологических практик.
До сих пор никому из сторонников астрологии не удалось продемонстрировать, как обнаруженные ими закономерности, знания предков или личный опыт подтверждаются в тщательно проведенном научном эксперименте. Хотя некоторые попытки предпринимались.
Александр Панчин, книга «Защита от темных искусств»
Но руководство научной библиотеки Белгорода всё равно пригласило на научно-популярный лекторий астролога. Журналист связался с руководством учреждения и спросил, для каких целей это было сделано.
Ответ оказался прост: астрология пользуется популярностью, и на лекции к её адептам ходят чаще, чем на лекции к остальным просветителям.
На ум приходят очень своеобразные ответы. У нас же научно-популярный проект, и астрология больше относится к популярным течениям. Каждый человек, который выступает у нас с той или иной темой, так или иначе обосновывает свою точку зрения. А астрология же изучает планеты, звёзды, есть какие-то определённые факты, которые подкрепляют учение. Тема довольно популярная: мы обращаем внимание на запрос аудитории, и это тоже важно.
организаторы научно-популярного «Умного города»
В библиотеки добавили, что «современное общество придирчиво», поэтому на научные темы «мало кто приходит». С этой целью подбирают темы популярные.
Прислушавшись к нашим гостям, мы решили разнообразить репертуар нашего лектория.
Кроме астролога, на «Умном городе» выступят тренер по голосу и речи, графический дизайнер, предприниматель, парфюмерный стилист и диджитал-маркетолог. Начнутся лекции с 25 октября: последняя пройдёт 27 декабря. Место встречи — библиотека.
Ранее на «Умном городе» уже читал лекцию другой астролог — Елена Беседина. Её выступление состоялось 25 января этого года.
А знали ли вы, что каждый год в день рождения человека прокладывается мостик между небом и землёй? По нему человек получает заряд планетарной энергии на год вперёд. Правильно проживая 12 дней с момента дня рождения, мы можем изменить свою жизнь в лучшую.
анонс выступления Елены Беседной в социальных сетях «Умного города»
В последнее время астрология и гороскопы набирают популярность. И пока мужчины думают о Римской империи и её величии, девушки всё больше задумываются о влиянии звёзд на судьбу, о возможности перерождения и о жизни в симуляции. Остаются популярными среди прекрасного пола и различные марафоны желаний, массажи мозга и игры по преобразованию судьбы. При этом, как отмечалось выше, учёные смотрят на всё это крайне скептически: нет ни одного научного подтверждения, что гороскопы и запросы к вселенной хоть как-то работают.