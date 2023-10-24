«Умный город»? Астролог прочтёт лекцию в научно-просветительском проекте в Белгороде

В последнее время астрология и гороскопы набирают популярность. И пока мужчины думают о Римской империи и её величии, девушки всё больше задумываются о влиянии звёзд на судьбу, о возможности перерождения и о жизни в симуляции. Остаются популярными среди прекрасного пола и различные марафоны желаний, массажи мозга и игры по преобразованию судьбы. При этом, как отмечалось выше, учёные смотрят на всё это крайне скептически: нет ни одного научного подтверждения, что гороскопы и запросы к вселенной хоть как-то работают.