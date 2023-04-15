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Белгородский министр стал «Человеком года» по версии премии «Умный город»

15 апреля 2023, 07:30
Фото: Минцифры Белгородской области
Всего Белгородская область привезла восемь призовых мест с I Национальной премии «Умный город». Руководитель регионального профильного ведомства стал «Человеком года», сообщили в минцифры области.

Награждение регионов за вклад в развитие цифровизации городов прошло в Красноярске. В премии участвовали более 200 проектов из 51 субъекта России.

Белгородскую область признали самым активным «цифровым» регионом — всего было подано 17 проектов в различных номинациях, из которых восемь вошли в число победителей и призёров.

Среди них электронный рецепт, интеллектуальная транспортная система Белгородской агломерации, единый центр управления в сфере обращения с ТКО, цифровые платформы по спорту, культуре и другие.

В минцифре Белгородской области также сообщили, что региональный министр цифрового развития Евгений Мирошников стал «Человеком года» по версии Национальной премии «Умный город».

В ведомстве добавили, что под его руководством Белгородская область регулярно входит в топ регионов, демонстрирующих лучшие результаты по многим показателям ведомственного проекта.


Главная проблема «Умных городов» — стоимость их содержания и модернизации в будущем
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#Кристина Семенчук#Минцифры#Человек года#Умный город#Цифровизация#Премия#Общество#Белгородская область#Евгений Мирошников
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