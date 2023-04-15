Белгородский министр стал «Человеком года» по версии премии «Умный город»

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
Награждение регионов за вклад в развитие цифровизации городов прошло в Красноярске. В премии участвовали более 200 проектов из 51 субъекта России.
Белгородскую область признали самым активным «цифровым» регионом — всего было подано 17 проектов в различных номинациях, из которых восемь вошли в число победителей и призёров.
Среди них электронный рецепт, интеллектуальная транспортная система Белгородской агломерации, единый центр управления в сфере обращения с ТКО, цифровые платформы по спорту, культуре и другие.
В минцифре Белгородской области также сообщили, что региональный министр цифрового развития Евгений Мирошников стал «Человеком года» по версии Национальной премии «Умный город».
В ведомстве добавили, что под его руководством Белгородская область регулярно входит в топ регионов, демонстрирующих лучшие результаты по многим показателям ведомственного проекта.