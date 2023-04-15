Белгородский министр стал «Человеком года» по версии премии «Умный город»

Награждение регионов за вклад в развитие цифровизации городов прошло в Красноярске. В премии участвовали более 200 проектов из 51 субъекта России.



Белгородскую область признали самым активным «цифровым» регионом — всего было подано 17 проектов в различных номинациях, из которых восемь вошли в число победителей и призёров.