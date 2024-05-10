Не «вампир»: стало известно, чем ВСУ пытались атаковать Белгород этим утром

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В Минобороны РФ уточнили, чем ВСУ пытались атаковать Белгородскую область утром 10 мая. ПВО уничтожила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха». Произошло это в районе 09:30.
Примерно в это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе, действовала ракетная опасность. Спустя время стало известно, что на подлёте к городу ПВО сбила две воздушные цели, но какие именно, не уточнялось.
Добавим, что минувшей ночью над Белгородской областью сбили один беспилотник. Ещё два БПЛА самолётного типа уничтожили в районе девяти часов утра.