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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Обломок сбитого предмета, найденный после громких звуков в Белгороде и Белгородском районе

Не «вампир»: стало известно, чем ВСУ пытались атаковать Белгород этим утром

10 мая 2024, 07:53
Фото: «Авто Белгород»
Обломок сбитого предмета, найденный после громких звуков в Белгороде и Белгородском районе

ПВО уничтожила два реактивных снаряда «Ольха»

ПВО сработала в районе 09:30, сообщили в Минобороны РФ. В это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе.

В Минобороны РФ уточнили, чем ВСУ пытались атаковать Белгородскую область утром 10 мая. ПВО уничтожила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха». Произошло это в районе 09:30.

Примерно в это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе, действовала ракетная опасность. Спустя время стало известно, что на подлёте к городу ПВО сбила две воздушные цели, но какие именно, не уточнялось.

Добавим, что минувшей ночью над Белгородской областью сбили один беспилотник. Ещё два БПЛА самолётного типа уничтожили в районе девяти часов утра.

Гладков ответил, с чем была связана ракетная опасность и громкие звуки в Белгороде
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