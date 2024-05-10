ВСУ атаковали дроном-камикадзе работавший в поле трактор в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
10 мая ВСУ атаковали дроном-камикадзе работавший в поле трактор. Произошло это в районе Леоновки в Валуйском горокруге.
Произошёл взрыв. Трактор повреждён, пострадавших среди мирных жителей нет.
Добавим, что ранее МЧС также предупреждало об обстреле Старого Хутора в Валуйском горокруге. Информации о последствиях нет.
Напомним, что за сегодняшний день в Белгороде и Белгородском районе уже четыре раза объявляли ракетную опасность. РО действует и в Шебекинском горокруге.
С ночи в регионе ПВО сбила как минимум пять беспилотников. Утром ВСУ пытались атаковать Белгород из РСЗО «Ольха».