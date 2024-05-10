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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:38

Трактор

ВСУ атаковали дроном-камикадзе работавший в поле трактор в Белгородской области

10 мая 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
Трактор
Происшествие случилось в Валуйском горокруге. Произошёл взрыв, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10 мая ВСУ атаковали дроном-камикадзе работавший в поле трактор. Произошло это в районе Леоновки в Валуйском горокруге.

Произошёл взрыв. Трактор повреждён, пострадавших среди мирных жителей нет.

Добавим, что ранее МЧС также предупреждало об обстреле Старого Хутора в Валуйском горокруге. Информации о последствиях нет.

Напомним, что за сегодняшний день в Белгороде и Белгородском районе уже четыре раза объявляли ракетную опасность. РО действует и в Шебекинском горокруге.

С ночи в регионе ПВО сбила как минимум пять беспилотников. Утром ВСУ пытались атаковать Белгород из РСЗО «Ольха».

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Трактор#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Леоновка
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