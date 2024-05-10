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Укрытие

Четвёртая ракетная опасность, атаки БПЛА: что происходит в Белгородской области

10 мая 2024, 09:20
Фото: Bel.ru
Укрытие

В Белгороде и Белгородском районе в четвёртый раз за день прозвучала сирена

День в регионе начался неспокойно. В Белгороде и Белгородском районе уже четыре раза объявляли ракетную опасность, МЧС предупреждает об обстрелах приграничья, а Минобороны отчитывается о сбитых беспилотниках.

Второй выходной день в Белгородской области начался неспокойно. Уже после полуночи в первый раз прозвучала ракетная опасность. Угроза действовала для Белгорода и Белгородского района. Последствий не было.

Второй раз сигнал ракетной опасности прозвучал после девяти часов утра. В Белгороде выла сирена. На её фоне раздались громкие звуки, в небе остались характерные для работы ПВО следы. Как оказалось, ВСУ пытались атаковать Белгород из РСЗО «Ольха». ПВО сбила две воздушные цели на подлёте к городу.

В 11:19 ракетную опасность объявили в Шебекинском горокруге. По информации местных Telegram-каналов, была слышна работа ПВО.

Кроме того, МЧС предупредило об обстреле Вязового в Краснояружском районе и Старого Хутора в Валуйском горокруге.

В 11:34 в Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность. Отбой был дан спустя две минуты. Однако уже в 11:57 в Белгороде вновь прозвучала сирена. При этом взрывов во время последних двух РО не прозвучало.

ВСУ также продолжают попытки атаковать Белгородскую область беспилотниками. Один был уничтожен минувшей ночью, два — примерно в девять часов утра, один — около 11:30, ещё один — в районе полудня.

Вместе с тем военкоры отмечают активизацию ВС РФ на Харьковском направлении. РИА «Новости» пишет, что удары в том числе были нанесены по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области. ТАСС со ссылкой на Минэнерго Украины добавляет, что в Харьковской и Волынской областях Украины повреждены газопроводы.

Гладков ответил, с чем была связана ракетная опасность и громкие звуки в Белгороде
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