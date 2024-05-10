Четвёртая ракетная опасность, атаки БПЛА: что происходит в Белгородской области

Вместе с тем военкоры отмечают активизацию ВС РФ на Харьковском направлении. РИА «Новости» пишет, что удары в том числе были нанесены по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области. ТАСС со ссылкой на Минэнерго Украины добавляет, что в Харьковской и Волынской областях Украины повреждены газопроводы.