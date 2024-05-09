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Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2

Пытался сберечь людей: белгородцы похвалили водителя автобуса, попавшего под удар ВСУ

9 мая 2024, 16:22
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2

Гладков навестил в больницах пострадавших от атак ВСУ белгородцев

Это пострадавшие не только из столицы региона, но и из Валуек, Борисовского района, Шебекинского горокруга. Есть в их числе и те, кого ранило при атаке на автобус «Агро-Белогорья» 6 мая. О состоянии пострадавших рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В городской больнице № 2 Белгорода находятся 26 пациентов, пострадавших в результате атак ВСУ. У пациентов — множественные осколочные ранения, баротравмы. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное, с положительной динамикой.

Среди общего числа пациентов 16 — пострадавшие в результате атаки дронов в Борисовском районе. Происшествие случилось утром 6 мая. Тогда ВСУ ударили по служебным автобусам «Агро-Белогорья». Пострадавшие сотрудники агрохолдинга похвалили водителя «Газели», который пытался сберечь людей.

Помимо сотрудников «Агро-Белогорья», в горбольнице № 2 остаётся участник территориальной самообороны. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина «не раз рисковал собственной жизнью ради спасения мирных белгородцев».

Кроме того, врачи горбольницы № 2 следят за состоянием пострадавших в результате атак ВСУ в Белгороде, Валуйках, шебекинской Вознесеновке.

Ещё 16 пациентов, ранее пострадавших от атак ВСУ, проходят лечение в областной больнице в Белгороде. Три человека остаются в реанимации. У пострадавших — осколочные ранения, акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма. Остальные пациенты находятся в палатах.

Лечение в областной больнице проходят люди, пострадавшие в Белгороде, Борисовском районе и Шебекинском горокруге. Известно, что одну из пациенток ранило в результате взрыва беспилотника в квартире.

По словам врачей, в большинстве случаев наблюдается положительная динамика выздоровления.

Напомним, что из-за утреннего удара по столице региона ранены 11 человек. Среди пострадавших есть ребёнок. ВСУ сегодня также атаковали Валуйский и Шебекинский горокруга. В результате обстрела Новой Таволжанки погибла мирная жительница.

Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2
Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2
Пациентка горбольницы № 2 и главврач Ольга Мевша Пациентка горбольницы № 2 и главврач Ольга Мевша
Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2
Пациенты горбольницы № 2Пациенты горбольницы № 2
Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в областной больницеГладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в областной больнице
Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в областной больницеГладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в областной больнице
Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в областной больницеГладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в областной больнице
Гладков навестил раненых белгородцев, проходящих лечение в горбольнице № 2
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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