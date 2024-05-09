Пытался сберечь людей: белгородцы похвалили водителя автобуса, попавшего под удар ВСУ

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В городской больнице № 2 Белгорода находятся 26 пациентов, пострадавших в результате атак ВСУ. У пациентов — множественные осколочные ранения, баротравмы. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное, с положительной динамикой.
Среди общего числа пациентов 16 — пострадавшие в результате атаки дронов в Борисовском районе. Происшествие случилось утром 6 мая. Тогда ВСУ ударили по служебным автобусам «Агро-Белогорья». Пострадавшие сотрудники агрохолдинга похвалили водителя «Газели», который пытался сберечь людей.
Помимо сотрудников «Агро-Белогорья», в горбольнице № 2 остаётся участник территориальной самообороны. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина «не раз рисковал собственной жизнью ради спасения мирных белгородцев».
Кроме того, врачи горбольницы № 2 следят за состоянием пострадавших в результате атак ВСУ в Белгороде, Валуйках, шебекинской Вознесеновке.
Ещё 16 пациентов, ранее пострадавших от атак ВСУ, проходят лечение в областной больнице в Белгороде. Три человека остаются в реанимации. У пострадавших — осколочные ранения, акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма. Остальные пациенты находятся в палатах.
Лечение в областной больнице проходят люди, пострадавшие в Белгороде, Борисовском районе и Шебекинском горокруге. Известно, что одну из пациенток ранило в результате взрыва беспилотника в квартире.
По словам врачей, в большинстве случаев наблюдается положительная динамика выздоровления.
Напомним, что из-за утреннего удара по столице региона ранены 11 человек. Среди пострадавших есть ребёнок. ВСУ сегодня также атаковали Валуйский и Шебекинский горокруга. В результате обстрела Новой Таволжанки погибла мирная жительница.