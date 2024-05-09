Пытался сберечь людей: белгородцы похвалили водителя автобуса, попавшего под удар ВСУ

Гладков навестил в больницах пострадавших от атак ВСУ белгородцев

Это пострадавшие не только из столицы региона, но и из Валуек, Борисовского района, Шебекинского горокруга. Есть в их числе и те, кого ранило при атаке на автобус «Агро-Белогорья» 6 мая. О состоянии пострадавших рассказал губернатор Вячеслав Гладков.