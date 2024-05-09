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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Сирена

В Белгороде в День Победы в четвёртый раз прозвучала сирена

9 мая 2024, 15:35
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Ракетную опасность в четвёртый раз за день объявили в Белгороде

В этот раз уведомления белгородцам пришли вечером. Взрывов не было.

Вечером 9 мая в Белгороде и в Белгородском районе вновь прозвучала сирена. Была объявлена ракетная опасность. Уведомления об угрозе белгородцам пришли в 18:25.

Взрывов не было. Информации о последствиях не поступало.

Уже в 18:32 был объявлен отбой ракетной опасности.

Это уже в четвёртый раз за день, когда в Белгороде и районе действовала РО. В первые два последствий не было. После третьей в городе прозвучали взрывы. В результате атаки ранним утром пострадали 11 человек. Разрушения есть в 84 квартирах 26 МКД, повреждены 53 машины.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#СВО#Ракетная опасность
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