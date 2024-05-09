В Белгороде в День Победы в четвёртый раз прозвучала сирена

Это уже в четвёртый раз за день, когда в Белгороде и районе действовала РО. В первые два последствий не было. После третьей в городе прозвучали взрывы. В результате атаки ранним утром пострадали 11 человек. Разрушения есть в 84 квартирах 26 МКД, повреждены 53 машины.