В Белгороде в День Победы в четвёртый раз прозвучала сирена

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Вечером 9 мая в Белгороде и в Белгородском районе вновь прозвучала сирена. Была объявлена ракетная опасность. Уведомления об угрозе белгородцам пришли в 18:25.
Взрывов не было. Информации о последствиях не поступало.
Уже в 18:32 был объявлен отбой ракетной опасности.
Это уже в четвёртый раз за день, когда в Белгороде и районе действовала РО. В первые два последствий не было. После третьей в городе прозвучали взрывы. В результате атаки ранним утром пострадали 11 человек. Разрушения есть в 84 квартирах 26 МКД, повреждены 53 машины.