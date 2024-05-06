Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район

Напомним, что это не первые жертвы ВСУ за сегодняшний день. Утром в селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона на автобусы пострадали более 40 сотрудников ГК «Агро-Белогорье», семь человек скончались. Позже это же село атаковал другой дрон: ранения получил один мужчина, его отвезли в ЦРБ.