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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Из-за нового обстрела ВСУ погиб один белгородец, пострадала девочка

Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район

6 мая 2024, 14:24
Фото: 1MI

Из-за нового обстрела ВСУ погиб один белгородец, пострадала девочка

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили в 15:41, после чего жители услышали громкие звуки. В Сети стала появляться информация о прилёте. Есть пострадавшие: о них сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Днём над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО: на подлёте к областному центру уничтожили семь воздушных целей. В результате падения обломков в селе Никольское Белгородского района погиб мирный житель: мужчина находился в летней кухне, когда туда упали обломки. Ранения получила восьмилетняя девочка, её госпитализировали.

Всего в населённом пункте разрушения зафиксировали в 14 частных домах и одной квартире МКД. Также повреждены один легковой автомобиль и один трактор.

На месте работают оперативные и аварийные службы.

Напомним, что это не первые жертвы ВСУ за сегодняшний день. Утром в селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона на автобусы пострадали более 40 сотрудников ГК «Агро-Белогорье», семь человек скончались. Позже это же село атаковал другой дрон: ранения получил один мужчина, его отвезли в ЦРБ.

В Шебекино БПЛА упал в частный сектор, из-за чего осколочные ранения ноги получила местная жительница — её госпитализировали.

Атаки продолжаются: над Белгородской областью сбили девять БПЛА
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