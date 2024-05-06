Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Днём над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО: на подлёте к областному центру уничтожили семь воздушных целей. В результате падения обломков в селе Никольское Белгородского района погиб мирный житель: мужчина находился в летней кухне, когда туда упали обломки. Ранения получила восьмилетняя девочка, её госпитализировали.
Всего в населённом пункте разрушения зафиксировали в 14 частных домах и одной квартире МКД. Также повреждены один легковой автомобиль и один трактор.
На месте работают оперативные и аварийные службы.
Напомним, что это не первые жертвы ВСУ за сегодняшний день. Утром в селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона на автобусы пострадали более 40 сотрудников ГК «Агро-Белогорье», семь человек скончались. Позже это же село атаковал другой дрон: ранения получил один мужчина, его отвезли в ЦРБ.
В Шебекино БПЛА упал в частный сектор, из-за чего осколочные ранения ноги получила местная жительница — её госпитализировали.