Снаряд ВСУ прилетел в огород белгородцев при обстреле

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10 мая ВСУ обстреляли Красное в Шебекинском горокруге. Один из снарядов попал в огород у частного дома.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Осколками посекло забор дома.
Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за день. По Белгороду противник пытался ударить из РСЗО «Ольха». Сбито две воздушные цели на подлёте к городу. Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе уже четыре раза объявляли ракетную опасность. Известно как минимум о пяти сбитых беспилотниках.
Дрон-камикадзе в Валуйском горокруге атаковал работавший в поле трактор. Повреждён только транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет.