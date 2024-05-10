Снаряд ВСУ прилетел в огород белгородцев при обстреле

Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за день. По Белгороду противник пытался ударить из РСЗО «Ольха». Сбито две воздушные цели на подлёте к городу. Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе уже четыре раза объявляли ракетную опасность. Известно как минимум о пяти сбитых беспилотниках.