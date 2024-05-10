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ВСУ обстреляли Красное в Белгородской области

Снаряд ВСУ прилетел в огород белгородцев при обстреле

10 мая 2024, 10:00
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Красное в Белгородской области

Осколками посекло забор дома. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10 мая ВСУ обстреляли Красное в Шебекинском горокруге. Один из снарядов попал в огород у частного дома.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Осколками посекло забор дома.

Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за день. По Белгороду противник пытался ударить из РСЗО «Ольха». Сбито две воздушные цели на подлёте к городу. Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе уже четыре раза объявляли ракетную опасность. Известно как минимум о пяти сбитых беспилотниках.

Дрон-камикадзе в Валуйском горокруге атаковал работавший в поле трактор. Повреждён только транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет.

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