Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По словам Рамзана Кадырова, российским военным нужно активизировать наступательные действия на Украине, взять под контроль прилегающие территории, включая Одессу и Харьков.
По мнению Кадырова, нужно нападать «более активно» и «бить жёстко, пока есть время». Уже после того, как вышеперечисленные территории будут под контролем, нужно будет «посадить этого Зеленского и заставить его подписать все бумаги».
Рамзан Кадыров заявил, что страны Европы, которые помогают Украине, хотят получить контроль над её территориями, а Россия должна не допустить этого. По его словам, европейские государства действуют по указу США и их финансовая поддержка не доходит до Украины. Глава Чечни предположил, что европейцы намерены присвоить украинские территории, а затем передать их одной из стран Европы.