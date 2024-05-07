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Рамзан Кадыров

«В этом месяце нужно Харьков забрать»: Кадыров высказался об СВО

7 мая 2024, 12:27
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Рамзан Кадыров

Кадыров заявил, что нужно забрать Харьков и Одессу

На инаугурации президента РФ Рамзан Кадыров сказал, что России нужно усилить наступление и взять под контроль Одессу и Харьков. Слова главы Чечни передаёт «Коммерсант».
Сюжет
СВО

По словам Рамзана Кадырова, российским военным нужно активизировать наступательные действия на Украине, взять под контроль прилегающие территории, включая Одессу и Харьков.

По мнению Кадырова, нужно нападать «более активно» и «бить жёстко, пока есть время». Уже после того, как вышеперечисленные территории будут под контролем, нужно будет «посадить этого Зеленского и заставить его подписать все бумаги».

Рамзан Кадыров заявил, что страны Европы, которые помогают Украине, хотят получить контроль над её территориями, а Россия должна не допустить этого. По его словам, европейские государства действуют по указу США и их финансовая поддержка не доходит до Украины. Глава Чечни предположил, что европейцы намерены присвоить украинские территории, а затем передать их одной из стран Европы.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова обошёл по цитируемости канал Рамзана Кадырова
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#Маргарита Водолажская#Общество#Политика#Рамзан кадыров#СВО
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