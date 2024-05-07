«В этом месяце нужно Харьков забрать»: Кадыров высказался об СВО

Рамзан Кадыров заявил, что страны Европы, которые помогают Украине, хотят получить контроль над её территориями, а Россия должна не допустить этого. По его словам, европейские государства действуют по указу США и их финансовая поддержка не доходит до Украины. Глава Чечни предположил, что европейцы намерены присвоить украинские территории, а затем передать их одной из стран Европы.