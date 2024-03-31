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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Кадыров опубликовал видео уничтожения диверсантов у границ Белгородской области

Кадыров опубликовал видео уничтожения диверсантов у границ Белгородской области

31 марта 2024, 09:04
Фото: «Kadyrov_95», Telegram
Как написал глава Чечни в своём Telegram-канале, очередную атаку диверсантов отразили на Белгородском направлении. Судя по кадрам, видео могло быть снято в районе погранперехода Гоптовка.

По данным Рамзана Кадырова, подразделения «Ахмата» уничтожили диверсионную группу в приграничном районе на Белгородском направлении. Об этом главе Чечни доложил начальник ОМВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев.

«Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия в свою очередь быстро ликвидировала противника», — написал Кадыров.

Таким образом, прорыва границы удалось избежать.

Судя по застройке на видео, кадры могли быть сняты у погранперехода Гоптовка в Харьковской области. Сразу за ним идёт Нехотеевка.

Фото: «Яндекс Карты»

Ранее Кадыров публиковал уничтожение танка у границ Белгородской области.

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