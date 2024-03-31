Кадыров опубликовал видео уничтожения диверсантов у границ Белгородской области

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
По данным Рамзана Кадырова, подразделения «Ахмата» уничтожили диверсионную группу в приграничном районе на Белгородском направлении. Об этом главе Чечни доложил начальник ОМВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев.
«Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия в свою очередь быстро ликвидировала противника», — написал Кадыров.
Таким образом, прорыва границы удалось избежать.
Судя по застройке на видео, кадры могли быть сняты у погранперехода Гоптовка в Харьковской области. Сразу за ним идёт Нехотеевка.
Ранее Кадыров публиковал уничтожение танка у границ Белгородской области.