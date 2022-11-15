Телеграм-канал Вячеслава Гладкова обошёл по цитируемости канал Рамзана Кадырова

Среди всех российских СМИ в «Телеграме» канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова оказался на третьем месте по цитируемости (5782). Обошли главу региона каналы Baza (7242) и Mash (6773).
Позади себя Гладков оставил главу Чечни Рамзана Кадырова (4522), зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева (2962) и курского коллегу Романа Старовойта (1734).
Кроме того, в топ-30 цитируемых за октябрь каналов вошли каналы главы Крыма Сергея Аксёнова (3439), спикера парламента Вячеслава Володина (1668), зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина (1472), мэра Москвы Сергея Собянина (1346), главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева (1068), врио главы ДНР Дениса Пушилина (1064) и руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой (1041).
Как уточнили в «Медиалогии», рейтинг основан на количестве цитат телеграм-каналов в российских СМИ за прошедший месяц.
Примечательно, что в сентябре Гладков занял в аналогичном рейтинге только 7-е место — из политиков губернатора потеснили Медведев и Кадыров.