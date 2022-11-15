Телеграм-канал Вячеслава Гладкова обошёл по цитируемости канал Рамзана Кадырова

Кроме того, в топ-30 цитируемых за октябрь каналов вошли каналы главы Крыма Сергея Аксёнова (3439), спикера парламента Вячеслава Володина (1668), зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина (1472), мэра Москвы Сергея Собянина (1346), главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева (1068), врио главы ДНР Дениса Пушилина (1064) и руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой (1041).