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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

авария со скорой помощью в Белгороде

Восемь человек, включая ребёнка, пострадали в аварии со скорой помощью в Белгород

11 мая 2024, 09:51
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
авария со скорой помощью в Белгороде
Утром 11 мая в центре Белгорода на перекрёстке столкнулись машина скорой помощи и два легковых автомобиля. О пострадавших сообщили РИА Новости со ссылкой на белгородское УМВД.
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Авария

Авария произошла около 10:15 11 мая на пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три машины — «Газель» скорой помощи, которая в результате перевернулась, Toyota Avensis и Peugeot.

Пострадали восемь человек, в том числе ребёнок, сообщили изданию в УМВД. Шесть пострадавших находились в машине скорой помощи, также за медицинской помощью обратились водитель Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир Peugeot.

Причины ДТП устанавливаются.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Авария#Пострадавшие#УМВД#Скорая помощь#Новости Белгорода#Белгород
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