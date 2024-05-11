Восемь человек, включая ребёнка, пострадали в аварии со скорой помощью в Белгород

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Авария произошла около 10:15 11 мая на пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись три машины — «Газель» скорой помощи, которая в результате перевернулась, Toyota Avensis и Peugeot.
Пострадали восемь человек, в том числе ребёнок, сообщили изданию в УМВД. Шесть пострадавших находились в машине скорой помощи, также за медицинской помощью обратились водитель Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир Peugeot.
Причины ДТП устанавливаются.