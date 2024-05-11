Не Z, V, O: какой символ рисуют на технике МО РФ, наступающей в сторону Харькова?

Ещё перед началом специальной военной операции на Украине многие заметили на военной технике Армии России специальные обозначения. Сначала это были Z и V. Потом в зоне СВО появилась и буква O и треугольник. Многие гадали, что они означают, но секрет так до конца и не был раскрыт. Назывались версии, что это просто принадлежность к Западному и Восточному военному округу, что это просто буквы латинского обозначения Западного военного округа.