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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

новый символ на технике ВС РФ

Не Z, V, O: какой символ рисуют на технике МО РФ, наступающей в сторону Харькова?

11 мая 2024, 11:23
Фото: Telegram-канал «Портфель Генштаба»
новый символ на технике ВС РФ

На технике Армии России заметили новый символ — и это не N

10 мая Вооружённые силы России начали наступление в сторону Харькова и Волчанска. Многие гадали, какой символ будет использоваться на военной технике по аналогии с уже существующими Z, V, O. Теперь эта тайна раскрыта.
Сюжет
Харьков

Ещё перед началом специальной военной операции на Украине многие заметили на военной технике Армии России специальные обозначения. Сначала это были Z и V. Потом в зоне СВО появилась и буква O и треугольник. Многие гадали, что они означают, но секрет так до конца и не был раскрыт. Назывались версии, что это просто принадлежность к Западному и Восточному военному округу, что это просто буквы латинского обозначения Западного военного округа.

Позже в Министерстве обороны РФ обыграли символы слоганами «За победу», «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».

С началом активизации военных действий в белгородском приграничье в сторону Харькова и Волчанска многие думали, что на технику нанесут букву N в соответствии с названием военной группировки «Север». Однако это оказалось не так — для идентификации выбрали другой символ: перечёркнутый крестом ромб.

Что означает символ на технике, фотографии которой появились в Telegram-каналах, не известно. Сравнили уже с какой-то руной, похож символ и на славянский «незасеянное поле», а также напоминает и орнамент, который использовали в вышивке в том числе в Белгородской области и который нанесён на белые автобусы ЕТК.

новый символ на технике ВС РФновый символ на технике ВС РФ
новый символ на технике ВС РФновый символ на технике ВС РФ
новый символ на технике ВС РФ
Фото: Telegram-канал «Портфель Генштаба»
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Харьков#Военная техника#Белгород#СВО#Армия России#Бои на харьковском направлении#Символы на военной техники ВС РФ
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