Не Z, V, O: какой символ рисуют на технике МО РФ, наступающей в сторону Харькова?

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Ещё перед началом специальной военной операции на Украине многие заметили на военной технике Армии России специальные обозначения. Сначала это были Z и V. Потом в зоне СВО появилась и буква O и треугольник. Многие гадали, что они означают, но секрет так до конца и не был раскрыт. Назывались версии, что это просто принадлежность к Западному и Восточному военному округу, что это просто буквы латинского обозначения Западного военного округа.
Позже в Министерстве обороны РФ обыграли символы слоганами «За победу», «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».
С началом активизации военных действий в белгородском приграничье в сторону Харькова и Волчанска многие думали, что на технику нанесут букву N в соответствии с названием военной группировки «Север». Однако это оказалось не так — для идентификации выбрали другой символ: перечёркнутый крестом ромб.
Что означает символ на технике, фотографии которой появились в Telegram-каналах, не известно. Сравнили уже с какой-то руной, похож символ и на славянский «незасеянное поле», а также напоминает и орнамент, который использовали в вышивке в том числе в Белгородской области и который нанесён на белые автобусы ЕТК.