Губернатор из Черноземья может стать министром в новом правительстве Мишустина

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Премьер-министр России предложил новый состав правительства страны, который рассмотрят в Госдуме. На должности министров предложены губернаторы российских регионов, в том числе один — из Черноземья.
Глава Курской области Роман Старовойт может стать министром транспорта. С 2012 по 2018 годы он руководил Росавтодором. Минпромторг может возглавить нынешний калининградский губернатор Антон Алиханов, Минэнерго — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, а Министерство спорта — глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Первым вице-премьером должен стать глава Минпромторга Денис Мантуров. Всего заместителей у Мишустина будет десять. 11 министров, предположительно, сохранят свои нынешние должности. Это Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).