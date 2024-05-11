Павел Тетюхин продлил контракт с «Белогорьем»

Тетюхин является воспитанником белгородского клуба. В предыдущем сезоне он принял участие в 39 из 40 матчей, набрав 490 очков при успешности атак в 49 процентов. Кроме того, он также установил два личных рекорда — заработал 49 очков блоком за сезон и совершил семь блоков в одной игре. Также на его счету 42 эйса и 45% позитивного приёма.