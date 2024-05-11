Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Павел Тетюхин продлил контракт с «Белогорьем»

Павел Тетюхин продлил контракт с «Белогорьем»

11 мая 2024, 12:41
Фото: группа ВК «Белогорье» в ВК
Павел Тетюхин продлил контракт с «Белогорьем»
23-летний волейболист продлил контакт с клубом до конца сезона 2026–2027 годов, сообщили в ВК «Белогорье».

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале волейбольного клуба «Белогорье», объявили о продлении контракта с капитаном команды Павлом Тетюхиным до конца сезона 2026/2027 годов.

Тетюхин является воспитанником белгородского клуба. В предыдущем сезоне он принял участие в 39 из 40 матчей, набрав 490 очков при успешности атак в 49 процентов. Кроме того, он также установил два личных рекорда — заработал 49 очков блоком за сезон и совершил семь блоков в одной игре. Также на его счету 42 эйса и 45% позитивного приёма.

Перед началом завершившегося в мае сезона Тетюхин был назначен капитаном «Белогорья» и помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России впервые с 2016 года. В 2021 году он дебютировал за сборную страны на чемпионате Европы.

Стало известно о возможных изменениях в составе «Белогорья» после бронзы на чемионате
Узнать подробнее
Читайте также:
«Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу«Ещё не всё сказано»: «Белогорье» выиграло во втором матче финала за бронзуБелгородские «львы» обыграли «Факел» в первом матче серии за бронзу чемпионата России
#Евгений Грицков#Белогорье#Тула#Волейбол#Чемпионат России#Новости Белгорода#Контракт#Павел Тетюхин#Белгород#Капитан
Подпишитесь
Новая жертва атак ВСУ: мужчина погиб в машине после взрывов
Сегодня, 08:26
Восемь человек, включая ребёнка, пострадали в аварии со скорой помощью в Белгороде
Сегодня, 09:51
Бои на границе Белгородской и Харьковской областей: что происходит на утро 11 мая
Сегодня, 07:13
Осколок взорвавшегося дрона задел лёгкое раненной белгородки
Сегодня, 09:35
Что с раненными при ночных обстрелах в Белгородском районе
Сегодня, 12:20
«Вампиры» и беспилотники запускали ВСУ по Белгороду и району минувшей ночью
Сегодня, 06:25
"