Павел Тетюхин продлил контракт с «Белогорьем»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале волейбольного клуба «Белогорье», объявили о продлении контракта с капитаном команды Павлом Тетюхиным до конца сезона 2026/2027 годов.
Тетюхин является воспитанником белгородского клуба. В предыдущем сезоне он принял участие в 39 из 40 матчей, набрав 490 очков при успешности атак в 49 процентов. Кроме того, он также установил два личных рекорда — заработал 49 очков блоком за сезон и совершил семь блоков в одной игре. Также на его счету 42 эйса и 45% позитивного приёма.
Перед началом завершившегося в мае сезона Тетюхин был назначен капитаном «Белогорья» и помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России впервые с 2016 года. В 2021 году он дебютировал за сборную страны на чемпионате Европы.