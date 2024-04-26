«Ещё не всё сказано»: «Белогорье» выиграло во втором матче финала за бронзу

Комментарий по поводу прошедшей игры дал Леонид Кузнецов, старший тренер «Белогорья»: «Это финал за третье место, и ребята из „Факела“ во главе с матёрым связующим сделали всё возможное. К сожалению, мы не сразу включились, но вовремя осознали и вернулись в игру. Результат сегодня положительный. В этой серии не всё ещё сказано, я уверен. Придётся побороться ещё за каждое очко. Всё возможно. На сегодняшний день результат нас устраивает. Идём дальше».