«Ещё не всё сказано»: «Белогорье» выиграло во втором матче финала за бронзу

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Волейбольный клуб «Белогорье» одержал вторую победу в матче серии за бронзу чемпионата России. Игра была с новоуренгойским «Факелом». Матч закончился со счётом 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10).
Мохамед Аль Хачдади набрал 29 очков, Георгий Заболотников —15, Павел Тетюхин — 14.
Комментарий по поводу прошедшей игры дал Леонид Кузнецов, старший тренер «Белогорья»: «Это финал за третье место, и ребята из „Факела“ во главе с матёрым связующим сделали всё возможное. К сожалению, мы не сразу включились, но вовремя осознали и вернулись в игру. Результат сегодня положительный. В этой серии не всё ещё сказано, я уверен. Придётся побороться ещё за каждое очко. Всё возможно. На сегодняшний день результат нас устраивает. Идём дальше».
Третий матч с «Факелом» состоится 28 апреля в 16:00 в городе Новый Уренгой.