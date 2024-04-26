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«Белогорье»

«Ещё не всё сказано»: «Белогорье» выиграло во втором матче финала за бронзу

26 апреля 2024, 06:43
Фото: ВК «‎Белогорье»
«Белогорье»

«Белогорье» выиграло во втором матче с новоуренгойским «Факелом»

Игра закончилась счётом 3:2 в пользу «‎Белогорья». В следующий раз командам предстоит встретиться 28 апреля, напомнили в пресс-службе ВК «Белогорье».

Волейбольный клуб «‎Белогорье»‎ одержал вторую победу в матче серии за бронзу чемпионата России. Игра была с новоуренгойским «Факелом». Матч закончился со счётом 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10).

Мохамед Аль Хачдади набрал 29 очков, Георгий Заболотников —15, Павел Тетюхин — 14.

Комментарий по поводу прошедшей игры дал Леонид Кузнецов, старший тренер «Белогорья»: «Это финал за третье место, и ребята из „Факела“ во главе с матёрым связующим сделали всё возможное. К сожалению, мы не сразу включились, но вовремя осознали и вернулись в игру. Результат сегодня положительный. В этой серии не всё ещё сказано, я уверен. Придётся побороться ещё за каждое очко. Всё возможно. На сегодняшний день результат нас устраивает. Идём дальше».

Третий матч с «Факелом» состоится 28 апреля в 16:00 в городе Новый Уренгой.

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