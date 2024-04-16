«Белогорье» проиграло московскому «Динамо» в третьей игре на пути к финалу

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Волейбольный клуб «Белогорье» уступил московскому «Динамо» в матче PARI Суперлиги 2023-2024. Это была третья игра полуфинальной серии. Завершилась она счётом 1:3 — 25:23, 25:20, 21:25, 25:20.
Самым результативным игроком «Белогорья» стал Павел Тетюхин, он принёс команде 13 очков. Девять очков у Георгия Заболотникова, по восемь очков заработали Сергей Червяков, Иван Подребинкин и Цзинъинь Чжан.
Главный тренер белгородских «львов» Александр Волков прокомментировал матч.
Результат, понятно, что проиграли — не очень хорошо для нас. Это хороший опыт для ребят, в полуфинале тем более. Давайте не забывать, что «Динамо» — одна из сильнейших команд суперлиги. Плюс, не люблю об этом говорить, но потеря связующего, молодые ребята, не сыгранные, т. е. основной состав с этим связующим не особо сыгран.
Александр Волков
С «Динамо» белгородскому клубу предстоит ещё раз встретиться 17 апреля, матч пройдёт в Москве.
Напомним, что «Белогорье» победило «Динамо» в первой игре 10 апреля, матч закончился счётом 3:2. Вторая игра полуфинальной серии осталась за соперником белгородцев.