Белгородские «львы» обыграли «Факел» в первом матче серии за бронзу чемпионата России

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Волейбольный клуб «Белогорье» обыграл новоуренгойский «Факел» в первой игре серии за бронзу чемпионата России. Встреча закончилась счётом 3:0.
Первый сет белгородцы завершили с большим отрывом — 25:18. Белгородцы продолжили «давить» и во второй партии. Партия завершилась счётом 25:23. Отмечается, что завершающая партия также проходила «под диктовку» Белогорья». Сет закончился счётом 25:22.
Самым результативным игроком первого матча серии стал Цзинъинь Чжан — 13 очков. На мяч меньше у Мохамеда Аль Хачдади и Георгия Заболотникова.
Комментарий по поводу прошедшей игры дал главный тренер «Белогорья» Александр Волков: «Игра получилась в плане результата. Конец сезона, есть некоторые шероховатости — подустали, наелись, травмы… Поэтому боремся, мучимся, но хорошо, что результат удовлетворительный для нас. Не хочу делать поспешные выводы, потому что нужно посмотреть игру и посмотреть, что получалось, что нет. Поверхностно сложно сказать, потому что играли примерно ровно последние две партии».
Второй матч «Белогорье» и «Факел» проведут в Туле 25 апреля в 19:00.