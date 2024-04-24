Белгородские «львы» обыграли «Факел» в первом матче серии за бронзу чемпионата России

Комментарий по поводу прошедшей игры дал главный тренер «Белогорья» Александр Волков: «Игра получилась в плане результата. Конец сезона, есть некоторые шероховатости — подустали, наелись, травмы… Поэтому боремся, мучимся, но хорошо, что результат удовлетворительный для нас. Не хочу делать поспешные выводы, потому что нужно посмотреть игру и посмотреть, что получалось, что нет. Поверхностно сложно сказать, потому что играли примерно ровно последние две партии».