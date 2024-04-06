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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

«Белогорье» разгромило «Кузбасс» в решающем матче четвертьфинала

«Белогорье» деклассировало «Кузбасс» и вышло в полуфинал чемпионата России

6 апреля 2024, 17:01
Фото: Группа «Белогорья» в соцсети

«Белогорье» разгромило «Кузбасс» в решающем матче четвертьфинала

Белгородские волейболисты выиграли в трёх партиях и стали победителями серии.

«Львы» уверенно выиграли первый матч в Туле, и казалось, что уже в Кемерово задача по вождению в четвёрку сильнейших команд России будет решена. Однако «Кузбасс» проявил характер и победил в пяти партиях.

После этого были опасения, как воспримут белгородцы это поражение, которое прервало 16-матчевую победную серию.

Однако опасения оказались напрасными. С первого розыгрыша решающего матча «Белогорье» показало, что осечка в предыдущей игре было недоразумением.

В каждой из трёх партий преимущество номинальных хозяев было подавляющим. Что выразилось и в итоговом счёте — 25:14, 25:10, 25:13.

Соперником «Белогорья» в полуфинале станет московское «Динамо». Победитель определится в серии до трёх побед. Второе место в финале разыграют казанский «Зенит» и новоуренгойский «Факел», неожиданно переигравший новосибирский «Локомотив».

Второй круг без единого поражения: «Белогорье» выиграло в очередном матче
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#Евгений Грицков#Белогорье#Тула#Волейбол#Финал#Зенит#Чемпионат России#Новости Белгорода#Львы#Динамо#Факел#Полуфинал#Кемерово#Белгород#Кузбасс
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