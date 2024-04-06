«Белогорье» деклассировало «Кузбасс» и вышло в полуфинал чемпионата России

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
«Львы» уверенно выиграли первый матч в Туле, и казалось, что уже в Кемерово задача по вождению в четвёрку сильнейших команд России будет решена. Однако «Кузбасс» проявил характер и победил в пяти партиях.
После этого были опасения, как воспримут белгородцы это поражение, которое прервало 16-матчевую победную серию.
Однако опасения оказались напрасными. С первого розыгрыша решающего матча «Белогорье» показало, что осечка в предыдущей игре было недоразумением.
В каждой из трёх партий преимущество номинальных хозяев было подавляющим. Что выразилось и в итоговом счёте — 25:14, 25:10, 25:13.
Соперником «Белогорья» в полуфинале станет московское «Динамо». Победитель определится в серии до трёх побед. Второе место в финале разыграют казанский «Зенит» и новоуренгойский «Факел», неожиданно переигравший новосибирский «Локомотив».