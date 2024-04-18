«‎Белогорье» будет бороться за бронзу после поражения в игре с московским «Динамо»

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Волейбольный клуб «Белогорье» проиграл столичному «Динамо» в четвёртом матче полуфинала. Завершилась игра со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11) в пользу соперника.
Во вчерашнем матче Павел Тетюхин набрал 23 очка, Мохамед Аль Хачдади— 17, 15 очков набрал Цзинъинь Чжан, из которых шесть — с подачи.
Александр Волков, главный тренер белгородского волейбольного клуба, дал свой комментарий по поводу прошедшей игры.
Серия для нас закончилась, к сожалению, не очень хорошо. Но при всём этом хочу поблагодарить команду и болельщиков. Ребята бились, старались. На сегодняшний день «Динамо» чуть-чуть сильнее, поэтому результат за ними. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше.
Александр Волков
Теперь «Динамо» стало финалистом чемпионата страны, а «Белогорью» предстоит побороться за третье место в серии до трёх побед с новоуренгойским «Факелом». 23 и 25 апреля в 19:00 состоятся первые игры.