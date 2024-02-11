Плавание, футбол или волейбол: какие виды спорта среди белгородцев самые популярные?

Названы пять популярных видов спорта среди белгородцев

Здоровый образ жизни и спорт играют важную роль в жизни человека, укрепляя иммунитет и помогая бороться со стрессом. Специалисты Белгородстата рассказали жителям, какие виды спорта в регионе самые популярные, а также сколько в области спортсменов и мастеров спорта.