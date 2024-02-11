Плавание, футбол или волейбол: какие виды спорта среди белгородцев самые популярные?

Posted Вчера, 13:37
Published Вчера, 13:37
Modified Вчера, 13:39
Updated Вчера, 13:39
В Белгородской области активно развиваются массовые виды спорта. Самыми популярными стали плавание, футбол, волейбол, баскетбол и спортивный туризм.
Так, известно, что 69 тыс. белгородцев занимаются плаванием, 62 тыс. — футболом, 39 тыс. — волейболом, 25 тыс. — баскетболом и 22 тыс. жителей Белгородской области — спортивным туризмом.
На сегодняшний день в регионе зарегистрированы 1106 мастеров спорта, 72 мастера спорта России международного класса и 25 заслуженных мастеров спорта. Также в области, по данным министерства спорта России, работают 132 спортивных судьи всероссийской категории и 20 заслуженных тренеров России.
В 2022 году более 802 тысяч белгородцев занимались в спортивных секциях и группах, а количество спортивных сооружений превысило 4 тысячи.