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Posted Вчера, 13:37

Published Вчера, 13:37

Modified Вчера, 13:39

Updated Вчера, 13:39

Названы пять популярных видов спорта среди белгородцев

Плавание, футбол или волейбол: какие виды спорта среди белгородцев самые популярные?

11 февраля 2024, 13:37
Фото: 1MI

Названы пять популярных видов спорта среди белгородцев

Здоровый образ жизни и спорт играют важную роль в жизни человека, укрепляя иммунитет и помогая бороться со стрессом. Специалисты Белгородстата рассказали жителям, какие виды спорта в регионе самые популярные, а также сколько в области спортсменов и мастеров спорта.

В Белгородской области активно развиваются массовые виды спорта. Самыми популярными стали плавание, футбол, волейбол, баскетбол и спортивный туризм.

Так, известно, что 69 тыс. белгородцев занимаются плаванием, 62 тыс. — футболом, 39 тыс. — волейболом, 25 тыс. — баскетболом и 22 тыс. жителей Белгородской области — спортивным туризмом.

На сегодняшний день в регионе зарегистрированы 1106 мастеров спорта, 72 мастера спорта России международного класса и 25 заслуженных мастеров спорта. Также в области, по данным министерства спорта России, работают 132 спортивных судьи всероссийской категории и 20 заслуженных тренеров России.

В 2022 году более 802 тысяч белгородцев занимались в спортивных секциях и группах, а количество спортивных сооружений превысило 4 тысячи.

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#Белгородская область#Спорт#Белгород#Александра Склярова
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