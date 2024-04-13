Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Белгородские «львы» уступили москвичам во второй игре на пути к финалу

Белгородские «львы» уступили москвичам во второй игре на пути к финалу

13 апреля 2024, 07:39
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Соперник ВК «Белогорье» выиграл тай-брейк со счётом 23:21. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Волейбольный клуб «Белогорье» уступил московскому «Динамо» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. В пятой партии соперник выиграл тай-брейк со счётом 23:21, сравнив счёт в серии — 1:1.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Следующие два матча команды проведут в столице 15 и 17 апреля. Там решится, кто станет финалистом турнира.

Знаю, что сегодня вся область болела за парней, а самые преданные поклонники игры даже отправились в Тулу, чтобы поддержать «львов» на трибунах. Продолжаем следить за серией полуфинальных игр и болеть за наших спортсменов. Удачи, «Белогорье», мы верим в команду!
Вячеслав Гладков

Напомним, в первом матче из трёх ВК «Белогорье» обыграло московский клуб «Динамо». В итоге матч закончился счётом 3:2.

На шаг ближе к финалу: белгородские «львы» обыграли москвичей в первой игре из трёх
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто пройдёт в финал? Белгородские «львы» поборются за победу с московским «Динамо»«Это часть игры»: белгородские «львы» поставили под угрозу своё место среди лидеровПомогло плохое самочувствие противника? Белгородские «львы» вновь выиграли
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Чемпионат России#Львы#Динамо#Полуфинал#Белгород#Тай-брейк#Белгородские#Москвичи
Подпишитесь
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
Сегодня, 09:08
Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ
Вчера, 17:21
Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков
Вчера, 16:47
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Вчера, 13:21
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
Вчера, 17:03
"