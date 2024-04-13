Белгородские «львы» уступили москвичам во второй игре на пути к финалу

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Волейбольный клуб «Белогорье» уступил московскому «Динамо» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. В пятой партии соперник выиграл тай-брейк со счётом 23:21, сравнив счёт в серии — 1:1.
Следующие два матча команды проведут в столице 15 и 17 апреля. Там решится, кто станет финалистом турнира.
Знаю, что сегодня вся область болела за парней, а самые преданные поклонники игры даже отправились в Тулу, чтобы поддержать «львов» на трибунах. Продолжаем следить за серией полуфинальных игр и болеть за наших спортсменов. Удачи, «Белогорье», мы верим в команду!
Вячеслав Гладков
Напомним, в первом матче из трёх ВК «Белогорье» обыграло московский клуб «Динамо». В итоге матч закончился счётом 3:2.