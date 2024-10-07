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Бронза

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2024
«Осадок остался»: белгородские «львы» забрали бронзу Кубка легенд
7 октября, 07:04
«Ещё не всё сказано»: «Белогорье» выиграло во втором матче финала за бронзу
Игра закончилась счётом 3:2 в пользу «‎Белогорья». В следующий раз командам предстоит встретиться 28 апреля, напомнили в пресс-службе ВК «Белогорье».
26 апреля, 06:43
2023
Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes
Группа НЛМК второй год подряд включена в лидирующую — платиновую — группу рейтинга лучших работодателей России по версии издания Forbes.
9 ноября 2023, 09:38
Белгородка завоевала бронзу в чемпионате России по трейлу
Соревнования проходили в горной Олимпийской деревне в Сочи. Девушка преодолела дистанцию в 30 км, отметили в региональном министерстве спорта.
12 сентября 2023, 08:08

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