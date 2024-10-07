«Ещё не всё сказано»: «Белогорье» выиграло во втором матче финала за бронзу

Игра закончилась счётом 3:2 в пользу «‎Белогорья». В следующий раз командам предстоит встретиться 28 апреля, напомнили в пресс-службе ВК «Белогорье».