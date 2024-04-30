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ВК «Белогорье»

Стало известно о возможных изменениях в составе «Белогорья» после бронзы на чемионате

30 апреля 2024, 15:13
Фото: vk.com/belogorievolley
ВК «Белогорье»

«БО-Спорт»: «Белогорье» покинут несколько волейболистов

Сообщается, что перемены ожидаются на позициях связующего, доигровщиков, либеро. В то же время в «Белогорье» могут прийти новые игроки из «Факела», «Кузбасса» и турецкого «Спор Тото», пишет «Бизнес Online Спорт». Официального подтверждения от белгородского клуба пока не было.

Волейбольный клуб «Белогорье» ожидают изменения в составе. Как пишет издание, клуб покинет связующий Кирилл Чекмизов. Он перейдёт в «Нефтяник». Доигровщик Руслан Галимов будет играть за «Енисей». Также клуб может покинуть ещё один доигровщик — Станислав Маслиев.

Из «Белогорья» уйдут и два либеро — Валентин Кротков и Роман Брагин. Первый перейдёт в «Зенит-Казань», второй — в «Кузбасс».

Освободившиеся в «Белогорье» места, как пишет издание, займут связующий Роман Жось из «Нефтяника», блокирующий Александр Мельников из «Факела», доигровщики Андрей Марченко из «Шахтёра» и Юрий Бережко из турецкого «Спор Тото», либеро Валентин Голубев из «Кузбасса» и Максим Будюхин из «Урала».

Официального подтверждения этой информации от белгородского клуба пока не было.

Напомним, что «Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу. В результате трёх встреч «львы» обыграли новоуренгойский «Факел». Последняя игра, которая состоялась 28 апреля, завершилась счётом 3:1 в пользу белгородцев.

«Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу
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