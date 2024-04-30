Стало известно о возможных изменениях в составе «Белогорья» после бронзы на чемионате

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Волейбольный клуб «Белогорье» ожидают изменения в составе. Как пишет издание, клуб покинет связующий Кирилл Чекмизов. Он перейдёт в «Нефтяник». Доигровщик Руслан Галимов будет играть за «Енисей». Также клуб может покинуть ещё один доигровщик — Станислав Маслиев.
Из «Белогорья» уйдут и два либеро — Валентин Кротков и Роман Брагин. Первый перейдёт в «Зенит-Казань», второй — в «Кузбасс».
Освободившиеся в «Белогорье» места, как пишет издание, займут связующий Роман Жось из «Нефтяника», блокирующий Александр Мельников из «Факела», доигровщики Андрей Марченко из «Шахтёра» и Юрий Бережко из турецкого «Спор Тото», либеро Валентин Голубев из «Кузбасса» и Максим Будюхин из «Урала».
Официального подтверждения этой информации от белгородского клуба пока не было.
Напомним, что «Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу. В результате трёх встреч «львы» обыграли новоуренгойский «Факел». Последняя игра, которая состоялась 28 апреля, завершилась счётом 3:1 в пользу белгородцев.