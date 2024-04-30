Стало известно о возможных изменениях в составе «Белогорья» после бронзы на чемионате

«БО-Спорт»: «Белогорье» покинут несколько волейболистов

Сообщается, что перемены ожидаются на позициях связующего, доигровщиков, либеро. В то же время в «Белогорье» могут прийти новые игроки из «Факела», «Кузбасса» и турецкого «Спор Тото», пишет «Бизнес Online Спорт». Официального подтверждения от белгородского клуба пока не было.