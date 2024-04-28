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«Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

«Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

28 апреля 2024, 16:16
Фото: Группа ВК «Белогорье» в VK
Белгородские «львы» обыграли новоуренгойский «Факел». Третий матч серии за бронзу закончился со счётом 3:1. Подробности сообщает пресс-служба клуба «Белогорье».

Волейбольный клуб «Белогорье» обыграл в третьем матче серии за бронзу новоуренгойский «Факел». Встреча закончилась со счётом 3:1 (20:25, 25:23, 21:25, 17:25). Игра проходила в Новом Уренгое.

«Сегодня получалось все, кроме второй партии, которую мы провалили. Опять создали себе напряжение, но это уже не важно. Ребята красавцы! Ребята молодцы! Сделали то, что от них просили. Просто выиграли — от души, красиво, хорошо. Молодцы!» — отметил главный тренер «Белогорья» Александр Волков.

Известно, что «Белогорье» победило в серии матчей со счётом 3:0. Первая встреча с «Факелом» закончилась со счётом 3:0. Вторую игру «львы» выиграли со счётом 3:2.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Белгород
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