«Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Волейбольный клуб «Белогорье» обыграл в третьем матче серии за бронзу новоуренгойский «Факел». Встреча закончилась со счётом 3:1 (20:25, 25:23, 21:25, 17:25). Игра проходила в Новом Уренгое.
«Сегодня получалось все, кроме второй партии, которую мы провалили. Опять создали себе напряжение, но это уже не важно. Ребята красавцы! Ребята молодцы! Сделали то, что от них просили. Просто выиграли — от души, красиво, хорошо. Молодцы!» — отметил главный тренер «Белогорья» Александр Волков.
Известно, что «Белогорье» победило в серии матчей со счётом 3:0. Первая встреча с «Факелом» закончилась со счётом 3:0. Вторую игру «львы» выиграли со счётом 3:2.