«Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

«Сегодня получалось все, кроме второй партии, которую мы провалили. Опять создали себе напряжение, но это уже не важно. Ребята красавцы! Ребята молодцы! Сделали то, что от них просили. Просто выиграли — от души, красиво, хорошо. Молодцы!» — отметил главный тренер «Белогорья» Александр Волков.