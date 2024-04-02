Белгородцы просили отключить отопление, пока фамилию экс-мэра склоняли неправильно

Сегодня, 2 апреля, белгородцы обсуждали прошедшее заседание по делу бывшего мэра Старого Оскола о получении взяток, а также кадровые перестановки в мэрии Белгорода. В то же время белгородцам объяснили, когда отопление в квартирах начнут понемногу отключать. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

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