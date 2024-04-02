Белгородцы просили отключить отопление, пока фамилию экс-мэра склоняли неправильно

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Белгородцам сообщили, когда в многоквартирных домах отключат отопление. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, поэтапное отключение теплоснабжения начнётся уже со следующей недели.
Мэр Белгорода Валентин Демидов напомнил жителям, что для завершения отопительного сезона среднесуточная температура воздуха должна составлять от +8 °C и выше.
Кроме этого, градоначальник обратил внимание на пострадавшее от обстрелов жильё, которое остались без окон: «Если там выключить отопление, то жить в этих квартирах будет сложно».
В Свердловском районном суде Белгорода состоялось очередное заседание по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Его обвиняют в получении взяток.
Сегодня, 2 апреля, на заседании находился свидетель Денис Гринякин, директор обанкротившегося «Тисайда», который ранее заявлял о поступившей от Сергиенко угрозе расправой. По словам бизнесмена, угроза поступила через Владимира Тебекина. Он также рассказал о схемах дележа госконтрактов с помощью осуждённого главы депстроя региона Евгения Глаголева.
Сам подсудимый, Александр Сергиенко, убеждён, что не виновен и его хотят оклеветать: «Меня обвиняют в совершении преступления. Я глубоко уверен, что не имею к нему никакого отношения».
Экс-мэр Старого Оскола также уверен, что технически обеспечить победу в аукционе невозможно. Гринякин же не знает тех, кто принимал решение отдать победу на аукционе «Тисайду».
В ходе заседания также произошёл интересный случай. Владимир Горелик неправильно склонял фамилию подсудимого, говоря «Сергиенке, Сергиенка». На это обратила внимание прокурор, а судья с замечанием согласилась.
Сам Горелик начал спорить: мол, у него другая информация. Но спор закончился быстро: второй адвокат Николай Звертаев заверил, что претензий из-за склонения его фамилии Сергиенко не озвучивал.
Департамент городского хозяйства в Белгороде возглавил Константин Радченко. Соответствующую информацию опубликовали на сайте городской администрации.
Известно, что раньше Радченко работал в этом же департаменте заместителем начальника, но покинул эту должность в 2019 году. После неё чиновник был заместителем главы Яковлевского округа по ЖКХ.
Накануне также стало известно о назначении нового начальника управления образования Старооскольского округа. Им стала Анна Жданова, которая проработала в этой сфере более 13 лет.