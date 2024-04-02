В мэрии Белгорода нашли начальника для департамента городского хозяйства

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В администрации Белгорода произошли новые кадровые назначения. Руководителем департамента городского хозяйства мэрии стал Константин Радченко.
Ранее Радченко уже работал в департаменте заместителем начальника. Должность эту он покинул в 2019 году. Позже он работал заместителем главы Яковлевского горокруга по ЖКХ, пишет «Открытый Белгород».
Напомним, что накануне в Старооскольском горокруге представили нового начальника управления образования. Пост заняла Анна Жданова, проработавшая в сфере образования более 13 лет.