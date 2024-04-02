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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

Константин Радченко возглавил департамент городского хозяйства в Белгороде

В мэрии Белгорода нашли начальника для департамента городского хозяйства

2 апреля 2024, 09:13
Фото: 1MI

Константин Радченко возглавил департамент городского хозяйства в Белгороде

Соответствующую информацию разместили на сайте городской администрации. Сообщается, что Радченко уже работал в этом департаменте.

В администрации Белгорода произошли новые кадровые назначения. Руководителем департамента городского хозяйства мэрии стал Константин Радченко.

Ранее Радченко уже работал в департаменте заместителем начальника. Должность эту он покинул в 2019 году. Позже он работал заместителем главы Яковлевского горокруга по ЖКХ, пишет «Открытый Белгород».

Напомним, что накануне в Старооскольском горокруге представили нового начальника управления образования. Пост заняла Анна Жданова, проработавшая в сфере образования более 13 лет.

Константин РадченкоКонстантин Радченко
Константин Радченко
Фото: «Открытый Белгород»
В Белгородской области представили нового начальника управления образования
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#Город#Новости Белгорода#Департамент городского хозяйства#Мэрия#Кадровые назначения#Белгород#Алина Харина
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