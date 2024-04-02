«Напоминает Донецк в 2014 году»: блогер Марьяна Наумова посетила Белгород

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Военный корреспондент Марьяна Наумова приехала в Белгород после своей командировки в Донецкую область. Как заявляет девушка, она была не готова к такой «тревожной обстановке», но оценила работу администрации города в вопросе безопасности.
«Но могу сказать, что местные власти работают. И вот, например, установили вот такие бетонные модульные блоки, укрытия. Что-то напоминает мне Донецк в 2014 году, только там были мешки с песком — и то не везде. Здесь к этому серьезнее отнеслись», — заявляет Наумова в своем сюжете.
Марьяна рассказала про укрытия, информационные таблички внутри конструкций и состав аптечек. Наумова считает, что такие модульные укрытия, могут защитить от обстрела и осколков. Напомним, что одно модульное укрытие обходится в 350 тысяч рублей.
Упомянула Марьяна Наумова и про эвакуацию. Правда, сказала, что в приграничье «все эвакуируются в более безопасные места». Напомним, что сейчас, по официальным данным, эвакуированы 15 сёл, где объявили режим ЧС, и частично приграничные населённые пункты в Грайворонском округе, куда в середине марта пытались прорваться украинские ДРГ.
«В общем, здесь есть всё необходимое, чтобы в случае чего сохранить себе жизнь. Действительно, эти укрытия есть, аптечки есть везде. Надеюсь, они, конечно, не пригодятся, но предупрежден — значит, вооружен», — заключила военный корреспондент.