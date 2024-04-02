«Напоминает Донецк в 2014 году»: блогер Марьяна Наумова посетила Белгород

Упомянула Марьяна Наумова и про эвакуацию. Правда, сказала, что в приграничье «все эвакуируются в более безопасные места». Напомним, что сейчас, по официальным данным, эвакуированы 15 сёл, где объявили режим ЧС, и частично приграничные населённые пункты в Грайворонском округе, куда в середине марта пытались прорваться украинские ДРГ.