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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Блогер Марьяна Наумова сравнила нынешний Белгород с Донецком в 2014 году

«Напоминает Донецк в 2014 году»: блогер Марьяна Наумова посетила Белгород

2 апреля 2024, 13:11
Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Блогер Марьяна Наумова сравнила нынешний Белгород с Донецком в 2014 году

Военный корреспондент Марьяна Наумова рассказала об укрытиях в областном центре и сравнила город с Донецком.

Военный корреспондент Марьяна Наумова приехала в Белгород после своей командировки в Донецкую область. Как заявляет девушка, она была не готова к такой «тревожной обстановке», но оценила работу администрации города в вопросе безопасности.

«Но могу сказать, что местные власти работают. И вот, например, установили вот такие бетонные модульные блоки, укрытия. Что-то напоминает мне Донецк в 2014 году, только там были мешки с песком — и то не везде. Здесь к этому серьезнее отнеслись», — заявляет Наумова в своем сюжете.

Марьяна рассказала про укрытия, информационные таблички внутри конструкций и состав аптечек. Наумова считает, что такие модульные укрытия, могут защитить от обстрела и осколков. Напомним, что одно модульное укрытие обходится в 350 тысяч рублей.

Упомянула Марьяна Наумова и про эвакуацию. Правда, сказала, что в приграничье «все эвакуируются в более безопасные места». Напомним, что сейчас, по официальным данным, эвакуированы 15 сёл, где объявили режим ЧС, и частично приграничные населённые пункты в Грайворонском округе, куда в середине марта пытались прорваться украинские ДРГ.

«В общем, здесь есть всё необходимое, чтобы в случае чего сохранить себе жизнь. Действительно, эти укрытия есть, аптечки есть везде. Надеюсь, они, конечно, не пригодятся, но предупрежден — значит, вооружен», — заключила военный корреспондент.
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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие#СВО#Алёна Мальцева
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