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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Укрытие

Названа стоимость капсул-укрытий на белгородских остановках

21 февраля 2024, 12:06
Фото: страница мэра Белгорода Валентина Демидова
Укрытие

Глава Белгородского района раскрыла стоимость укреплений на остановках

Стоимость укрытия, состоящего из бетонных блоков, стартует от 70 тыс. рублей. Полноценные капсулы стоят намного дороже. Суммы во время прямого эфира назвала глава Белгородского района Анна Куташова.

Во время вечернего прямого эфира к главе Белгородского района Анне Куташовой обратилась жительница посёлка Северный. Она попросила установить дополнительные модульные конструкции между промпарком «Северный» и остановкой, поскольку расстояние между ними довольно большое и спрятаться в случае обстрела негде.

Куташова согласилась с тем, что между остановками получается довольно большое расстояние, однако на каждых 100 метрах создать безопасные условия не получится. В настоящий момент, отметила глава, нужно обезопасить порядка 300 мест.

Если мы говорим об установке фундаментных блоков, то на это потребуется минимум 70-80 тыс. рублей. Каждое модульное укрытие стоит порядка 350 тыс. рублей. Мы в любом случае стараемся создать безопасные условия везде, но в первую очередь смотрим туда, где достаточно большой трафик. Работу мы не останавливаем.
Анна Куташова

Куташова добавила, что на сегодняшний день в Белгородском районе укреплено около 120 остановок.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Стоимость#Белгород#Анна Куташова#Александра Склярова#Модульное укрытие
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