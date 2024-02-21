Названа стоимость капсул-укрытий на белгородских остановках

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Во время вечернего прямого эфира к главе Белгородского района Анне Куташовой обратилась жительница посёлка Северный. Она попросила установить дополнительные модульные конструкции между промпарком «Северный» и остановкой, поскольку расстояние между ними довольно большое и спрятаться в случае обстрела негде.
Куташова согласилась с тем, что между остановками получается довольно большое расстояние, однако на каждых 100 метрах создать безопасные условия не получится. В настоящий момент, отметила глава, нужно обезопасить порядка 300 мест.
Если мы говорим об установке фундаментных блоков, то на это потребуется минимум 70-80 тыс. рублей. Каждое модульное укрытие стоит порядка 350 тыс. рублей. Мы в любом случае стараемся создать безопасные условия везде, но в первую очередь смотрим туда, где достаточно большой трафик. Работу мы не останавливаем.
Анна Куташова
Куташова добавила, что на сегодняшний день в Белгородском районе укреплено около 120 остановок.