Названа стоимость капсул-укрытий на белгородских остановках

Во время вечернего прямого эфира к главе Белгородского района Анне Куташовой обратилась жительница посёлка Северный. Она попросила установить дополнительные модульные конструкции между промпарком «Северный» и остановкой, поскольку расстояние между ними довольно большое и спрятаться в случае обстрела негде.