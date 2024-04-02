Названы сроки отключения отопления в домах в Белгороде

Мэру Белгорода во время прямого эфира также поступили вопросы об окончании отопительного сезона. Валентин Демидов напомнил, что для завершения отопительного сезона среднесуточная температура воздуха должна составлять от плюс восьми градусов и выше. Также мэр уточнил, что в городе есть большое количество квартир, которые остались без окон во время обстрелов: «Если там выключить отопление, то жить в этих квартирах будет сложно».