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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Отопление

Названы сроки отключения отопления в домах в Белгороде

2 апреля 2024, 06:59
Фото: 1MI
Отопление

Гладков и Демидов ответили на вопросы белгородцев об отключении отопления

Вопрос о завершении отопительного сезона подняли местные жители. Поэтапно отключать отопление начнут со следующей недели.

Во время прямого эфира губернатор озвучил обращение местной жительницы Натальи. Она попросила «срочно» отключить отопление в домах.

«В квартирах дышать нечем. Те, кто замерзает, пусть укрывается. На улице +23. С ума сойти, дышать нечем», — отметила белгородка.

Вячеслав Гладков ответил, что со следующей недели начнётся поэтапное отключение теплоснабжения.

Есть законодательство, в соответствии с котором есть разница температур. Впереди понижение. Кому-то жарко, кому-то холодно. С понедельника планируем начать поэтапное отключение отопления. Согласен, что в некоторых квартирах действительно жарко. Будем исходить из прогноза погоды.
Вячеслав Гладков

Мэру Белгорода во время прямого эфира также поступили вопросы об окончании отопительного сезона. Валентин Демидов напомнил, что для завершения отопительного сезона среднесуточная температура воздуха должна составлять от плюс восьми градусов и выше. Также мэр уточнил, что в городе есть большое количество квартир, которые остались без окон во время обстрелов: «Если там выключить отопление, то жить в этих квартирах будет сложно».

«Головные боли от такой жары»: белгородцы требуют отключить отопление
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#Город#Отопление#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Валентин Демидов
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