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Published Сегодня, 13:49

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В Белгороде пострадавшая от падения авиабомбы дорога избавилась от «трамплина»

В Белгороде пострадавшая от падения авиабомбы дорога избавилась от «трамплина»

2 апреля 2024, 13:49
Фото: Bel.ru
Первый заместитель начальника УКС Белгорода Игорь Лютенко рассказал, как строители ликвидировали проблему с просадкой грунта на пересечении Ватутина — Губкина, где год назад упала авиабомба.

Первый заместитель начальника Управления капитального строительства Белгорода Игорь Лютенко сообщил, что на данный момент проблема с «трамплином» уже решена.

«Вследствие просадки грунта начала происходить просадка дорожного полотна. Работы по восстановлению проведены очень оперативно, в кратчайшие сроки. До этого момента дорожные службы еженедельно проводили мониторинг состояния покрытия и отслеживали динамику его просадки. Надеемся, что грунт уже устоялся и в дальнейшем просадок происходить не будет», — рассказал Лютенко.

Замначальника УКС отметил, что осталось только нанести разметку. Дорожные службы займутся этим в ближайшее время.

Видео: Bel.ru

Неделю назад белгородцы заметили, что проезжающие автомобили подскакивают на пересечении Ватутина — Губкина, а когда-то и совсем «взлетают». Яма, ранее находившаяся на этом месте, образовалась из-за нештатного схода авиационного боеприпаса при полёте Су-34 ВКС. В администрации Белгорода пообещали решить проблему в апреле 2024 года, но вопрос закрыли с опережением.

Взлёты и падения: что с дорогой в Белгороде, на которую год назад упала авиабомба?
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