В Белгороде пострадавшая от падения авиабомбы дорога избавилась от «трамплина»

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Первый заместитель начальника Управления капитального строительства Белгорода Игорь Лютенко сообщил, что на данный момент проблема с «трамплином» уже решена.
«Вследствие просадки грунта начала происходить просадка дорожного полотна. Работы по восстановлению проведены очень оперативно, в кратчайшие сроки. До этого момента дорожные службы еженедельно проводили мониторинг состояния покрытия и отслеживали динамику его просадки. Надеемся, что грунт уже устоялся и в дальнейшем просадок происходить не будет», — рассказал Лютенко.
Замначальника УКС отметил, что осталось только нанести разметку. Дорожные службы займутся этим в ближайшее время.
Неделю назад белгородцы заметили, что проезжающие автомобили подскакивают на пересечении Ватутина — Губкина, а когда-то и совсем «взлетают». Яма, ранее находившаяся на этом месте, образовалась из-за нештатного схода авиационного боеприпаса при полёте Су-34 ВКС. В администрации Белгорода пообещали решить проблему в апреле 2024 года, но вопрос закрыли с опережением.