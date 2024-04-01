В Белгородской области представили нового начальника управления образования

В 2010 году Анна Жданова была учителем английского языка в основной общеобразовательной Обуховской школе. С 2013 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1 сентября 2021 года была заместителем директора в образовательном комплексе «Лицей № 3» имени С. П. Угаровой.