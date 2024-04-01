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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Назначение

В Белгородской области представили нового начальника управления образования

1 апреля 2024, 16:27
Фото: 1MI
Назначение

Анна Жданова будет курировать сферу образования в Старом Осколе

Анна Жданова возглавила управление образования Старооскольского горокруга. До этого она работала заместителем директора лицея, пишет «9 Канал».

В Старооскольском горокруге новые кадровые назначения. Начальником управления образования стала Анна Жданова. Отмечается, что в сфере образования она работает уже более 13 лет.

В 2010 году Анна Жданова была учителем английского языка в основной общеобразовательной Обуховской школе. С 2013 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1 сентября 2021 года была заместителем директора в образовательном комплексе «Лицей № 3» имени С. П. Угаровой.

Ранее стало известно, что в правительстве Белгородской области появился новый советник по безопасности.

Анна ЖдановаАнна Жданова
Анна Жданова
Фото: 9 канал Старый Оскол
У Гладкова новый советник по вопросам безопасности. Откуда он?
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Кадровые назначения#Белгород#Алина Харина#Управление образования
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