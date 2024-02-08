Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Стало известно о новых кадровых перестановках

Стало известно о новых кадровых перестановках в Старом Осколе

8 февраля 2024, 08:55
Фото: 1MI
Стало известно о новых кадровых перестановках

В управлении по делам молодёжи в Старом Осколе сменился руководитель

Рамазан Янин уволился по собственному желанию. Обязанности руководителя пока исполняет Екатерина Деева. О кадровых перестановках сообщает местный «9 Канал».

Рамазан Янин покинул пост начальника управления по делам молодёжи в Старом Осколе. Сообщается, что он уволился по собственному желанию. Обязанности руководителя исполняет Екатерина Деева. Она работала главным специалистом по проектной деятельности управления по делам молодёжи.

Отметим, что на сайте администрации Старого Оскола имя начальника не указано.

Как уточняет «Открытый Белгород», Рамазан Янин планирует вернуться в Курск, где ранее занимался деятельностью в молодёжной сфере.

Напомним, что должность руководителя управления Рамазан Янин занял в начале прошлого года. До этого молодёжной политикой в округе руководил Михаил Косинов.

Екатерина ДееваЕкатерина Деева
Рамазан ЯнинРамазан Янин
Фото: скрин сайта администрации Старого Оскола
Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старооскольском управлении по делам молодежи сменился начальникЦМИ в Белгороде будет курировать министерство по делам молодёжиВ мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Кадры#Новости Старого Оскола#Управление по делам молодежи#Алина Харина
Подпишитесь
Число разрушений от атак ВСУ на Белгород увеличилось, три человека пострадали
Сегодня, 08:19
Как сельдь в банке: белгородцы не поместились в модульных укрытиях во время обстрела
Сегодня, 07:21
Днём в Белгородской области будет громко. В чём дело?
Сегодня, 06:32
Из Белгородской области за границу на экспорт отправляют мясо, молочку и клещей
Сегодня, 06:01
«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?
Сегодня, 06:37
«Спасибо за человечность»: белгородцы благодарят земляков за помощь при обстреле
Сегодня, 08:48