Стало известно о новых кадровых перестановках в Старом Осколе

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Рамазан Янин покинул пост начальника управления по делам молодёжи в Старом Осколе. Сообщается, что он уволился по собственному желанию. Обязанности руководителя исполняет Екатерина Деева. Она работала главным специалистом по проектной деятельности управления по делам молодёжи.
Отметим, что на сайте администрации Старого Оскола имя начальника не указано.
Как уточняет «Открытый Белгород», Рамазан Янин планирует вернуться в Курск, где ранее занимался деятельностью в молодёжной сфере.
Напомним, что должность руководителя управления Рамазан Янин занял в начале прошлого года. До этого молодёжной политикой в округе руководил Михаил Косинов.