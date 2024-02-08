Стало известно о новых кадровых перестановках в Старом Осколе

Рамазан Янин покинул пост начальника управления по делам молодёжи в Старом Осколе. Сообщается, что он уволился по собственному желанию. Обязанности руководителя исполняет Екатерина Деева. Она работала главным специалистом по проектной деятельности управления по делам молодёжи.