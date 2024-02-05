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Мэрия Белгорода

В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках

5 февраля 2024, 06:51
Фото: 1MI
Мэрия Белгорода

Департаменту по развитию городских территорий Белгорода подобрали начальника

Должность руководителя заняла Ольга Бирюкова, которая с июля 2022 года временно исполняла эти обязанности. Информацию о назначении сообщили в городской администрации.

В городской администрации сообщили о кадровых перестановках. Так, на должность руководителя департамента по развитию городских территорий назначили Ольгу Бирюкову. Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Ранее чиновница занимала должность заместителя руководителя департамента по развитию городских территорий.

С июля 2022 года место руководителя департамента было вакантно. Оксана Селиванова покинула должность из-за неудовлетворительных итогов работы ведомства. Обязанности главы временно исполняла Ольга Бирюкова.

В октябре 2023 года журналисты предположили, что возглавить департамент может вице-мэр Симферополя по ЖКХ Юрий Тур. Однако этого в итоге не произошло.

Напомним, что в январе этого года руководителем комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода стала Светлана Рулёва.

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