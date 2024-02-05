В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В городской администрации сообщили о кадровых перестановках. Так, на должность руководителя департамента по развитию городских территорий назначили Ольгу Бирюкову. Соответствующее распоряжение подписал мэр Белгорода Валентин Демидов.
Ранее чиновница занимала должность заместителя руководителя департамента по развитию городских территорий.
С июля 2022 года место руководителя департамента было вакантно. Оксана Селиванова покинула должность из-за неудовлетворительных итогов работы ведомства. Обязанности главы временно исполняла Ольга Бирюкова.
В октябре 2023 года журналисты предположили, что возглавить департамент может вице-мэр Симферополя по ЖКХ Юрий Тур. Однако этого в итоге не произошло.
Напомним, что в январе этого года руководителем комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода стала Светлана Рулёва.