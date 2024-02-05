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Документы

Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов

5 февраля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Документы

В двух министерствах Белгородской области произошли кадровые перестановки

Назначения произошли в министерстве строительства и министерстве финансов и бюджетной политики. Освободившиеся места заняли Альмира Давыдова и Александр Шабанов, пишет «Открытый Белгород».

Сегодня, 5 февраля, в Белгородской области стало известно сразу о нескольких кадровых назначениях. Так, заместителем министра строительства региона стала Альмира Давыдова. Ранее она занимала пост замглавы администрации по обеспечению жизнедеятельности Прохоровского района.

Чиновница заняла место Валерия Гридчина. Он в начале января покинул пост заместителя и уехал на Чукотку, где возглавил строительный блок.

Также стало известно о назначении Александра Шабанова: он стал первым заместителем министра финансов и бюджетной политики. Ранее чиновник занимал руководящие должности в этом ведомстве.

Пост был вакантен с августа 2023 года. До этого времени должность первого замминистра занимал Станислав Лисютин.

Добавим, что 5 февраля в администрации Белгорода сообщили о назначении Ольги Бирюковой на должность руководителя департамента по развитию городских территорий.

В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках
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#Белгородская область#Политика#Новости Белгорода#Кадровые назначения#Заместитель#Белгород#Александра Склярова
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