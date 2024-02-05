Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Сегодня, 5 февраля, в Белгородской области стало известно сразу о нескольких кадровых назначениях. Так, заместителем министра строительства региона стала Альмира Давыдова. Ранее она занимала пост замглавы администрации по обеспечению жизнедеятельности Прохоровского района.
Чиновница заняла место Валерия Гридчина. Он в начале января покинул пост заместителя и уехал на Чукотку, где возглавил строительный блок.
Также стало известно о назначении Александра Шабанова: он стал первым заместителем министра финансов и бюджетной политики. Ранее чиновник занимал руководящие должности в этом ведомстве.
Пост был вакантен с августа 2023 года. До этого времени должность первого замминистра занимал Станислав Лисютин.
Добавим, что 5 февраля в администрации Белгорода сообщили о назначении Ольги Бирюковой на должность руководителя департамента по развитию городских территорий.