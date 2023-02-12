В Старооскольском управлении по делам молодежи сменился начальник

Кресло руководителя молодежного ведомства округа занял Рамазан Янин. Для жителей муниципалитета Рамазан — лицо не новое. Его знают как активиста и общественника. Новый руководитель ещё в школе играл в КВН, участвовал в интеллектуальных играх, побеждал в областных и окружных играх «Дебаты».

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