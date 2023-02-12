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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Старооскольском управлении по делам молодежи сменился начальник

12 февраля 2023, 10:06
Фото: страница Рамазана Янина в соцсети
Рамазан Янин
Кресло руководителя молодежного ведомства округа занял Рамазан Янин. Для жителей муниципалитета Рамазан — лицо не новое. Его знают как активиста и общественника. Новый руководитель ещё в школе играл в КВН, участвовал в интеллектуальных играх, побеждал в областных и окружных играх «Дебаты».

После вузовского образования координировал движение добровольцев в УДМ, работая в организационно-массовом отделе управления.

Опыта управленческой деятельности в молодёжной сфере Янин набирался и в соседней Курской области. Где совмещал должность заместителя директора областного Дворца молодёжи с должностью эксперта федерального агентства по делам молодёжи.

В послужном списке нынешнего руководителя УДМ по Старому Осколу есть и участие во Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» в 2022 году. Тогда Рамазан Янин предложил президенту РФ Владимиру Путину создать экоцентр на Камчатке.

В новую должность в Старооскольском округе чиновник включился уже с этой недели.

Куда ушёл его предшественник пока не известно. Михаил Косинов руководил молодёжной политикой в муниципалитете около полутора лет, с ноября 2021 года.

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#Татьяна Панарина#Управление по делам молодёжи#Назначение#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Рамазан Янин
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