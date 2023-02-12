В Старооскольском управлении по делам молодежи сменился начальник

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
После вузовского образования координировал движение добровольцев в УДМ, работая в организационно-массовом отделе управления.
Опыта управленческой деятельности в молодёжной сфере Янин набирался и в соседней Курской области. Где совмещал должность заместителя директора областного Дворца молодёжи с должностью эксперта федерального агентства по делам молодёжи.
В послужном списке нынешнего руководителя УДМ по Старому Осколу есть и участие во Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» в 2022 году. Тогда Рамазан Янин предложил президенту РФ Владимиру Путину создать экоцентр на Камчатке.
В новую должность в Старооскольском округе чиновник включился уже с этой недели.
Куда ушёл его предшественник пока не известно. Михаил Косинов руководил молодёжной политикой в муниципалитете около полутора лет, с ноября 2021 года.